Станично-Луганська РДА заявляє про черговий підпал, детонацію боєприпасів через пожежу

У Станично-Луганському районі Луганської області стався черговий підпал, внаслідок чого верховий вогонь наближається до електропідстанцій, а на охопленій вогнем території детонують боєприпаси, заявили 5 жовтня у Станично-Луганській райдержадміністрації.

«Раптово» запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 – 15 роках після масштабних обстрілів із «Граду». Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують нерозірвані боєприпаси», – йдеться в повідомленні РДА у фейсбуці.

Вранці 5 жовтня у ДСНС повідомили, що в Станично-Луганському районі продовжується гасіння чотирьох основних осередків, з яких три – локалізовано.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області, що спалахнули 30 вересня, загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.

Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».