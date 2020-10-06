Пожежники працювали на максимумі: соцмережі про великий вогонь на Луганщині

Пожежі на Луганщині тривають. Але за останні 6 днів рятувальники, військові та місцеві жителі значно просунулися у подоланні вогню. Як виглядає постраждалий регіон сьогодні?

По всій Луганщині люди відзначають, що пожежі гасять і ДСНС, і військові ООС, і військово-цивільні адміністрації, і самі жителі. Власне, ми й самі, телефонуючи у місцеві ВЦА, постійно заставали їхніх голів на пожежах.

Вранці 6 жовтня продовжують гасити північну частину найбільш постраждалої ділянки, це села Смолянинове і Боровеньки. Це та зона, яка підійшла впритул до обласного центру Сєвєродонецька. А також район селища Артема: там займання сталось удруге після того, як уже було загашене; як стверджувала Станично-Луганська ВЦА, це був підпал. Там заявили, що так не палало навіть після обстрілів «Градами» у 2014-15-му роках. Більше того, вогонь 6 жовтня знову підходить до села Болотяне, яке також уже загасили раніше!

Зараз уже можна підбити підсумки, що найбільше постраждали села Сиротине і Воронове.

Сильно постраждала також Осколонівка.

Людей, які втратили житло, поки що збирають у школах Сєвєродонецька. Там працюють психологи ДСНС та волонтери, зокрема, «Восток-СОС».

Займання на найбільшій ділянці почалось вдень 30 вересня від Трьохізбенки на південному сході, вогонь поширювався на північний захід, досягнувши ввечері того ж дня Сєвєродонецька. Вітер сягав 22-25 метрів на секунду. Місто опинилося впритул до лінії вогню, дихати було важко, довкола постійно літала пожежна авіація, набираючи воду в озерах та прямуючи на села. Зараз у Сєвєродонецьку вже можна набагато легше дихати.

Досить сильною була пожежа в районі позицій ЗСУ в Золотому і Гірському, але ця ділянка чомусь не фігурує у щоденних зведеннях ДСНС. Судячи з фото, постраждала рослинність у Катеринівці (частина Золотого, де рік тому відбулось розведення сил і засобів та утворився так званий квадрат безпеки), горіла і вулиця у Золотому-2. В цьому районі залучався пожежний потяг. Зараз в основному ситуацію стабілізували. Зауважимо, що ця ділянка пожеж є самісінькою лінією фронту.

Під Старобільськом площа пожеж була не такою великою, але фото все одно вражають.

Версіями причин наразі є підпал, порушення пожежної безпеки та диверсія російських гібридних сил. На останній наполягають військові: за повідомленнями штабу ООС, угруповання, підконтрольні Росії, обстрілювали територію трасуючими кулями, а ветеран Олена Білозерська повідомляла про закидання снарядів ВОГ у суху траву на українських позиціях.

Що відбувається в зоні лиха безпосередньо зараз? І на що треба звертати увагу слідчим? Обговорюємо в ефірі Радіо Донбас.Реалії зі свідками та учасниками боротьби з вогнем: