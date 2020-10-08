Усі пожежі на Луганщині загасили – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що пожежі лісових масивів, очерету та сухої рослинності, які виникли наприкінці вересня – на початку жовтня у Луганській області, повіністю загасили.

«На ранок 8 жовтня усі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, ліквідовані», – йдеться в повідомленні.

Ще вранці четверга рятувальники зазначали, що мають ліквудувати один із основних десяти осередків – поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка.

Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня вранці і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

Читайте також: Пожежі на Луганщині: поліція відкрила 14 проваджень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.