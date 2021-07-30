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Новини | Суспільство

Кабмін схвалив оновлені цілі України щодо виконання Паризької кліматичної угоди

Кліматичний марш у Києві, вересень 2019 року

Кабінет міністрів схвалив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди. Про відповідне рішення уряд повідомив 30 липня.

«У документі закладена ціль – до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком», – йдеться в повідомленні уряду.

Щоб досягнути цього рівня, уряд визначив такі напрямки, робота за якими планується в наступні 10 років:

  • модернізація енергетичних та промислових підприємств
  • розвиток відновлюваних джерел енергії
  • заходи енергоефективності в усіх секторах економіки
  • термомодернізація будівель
  • збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсозберігаючих практик
  • електрифікація та оновлення транспорту
  • створення ієрархії управління відходами
  • збільшення лісистості та реформа управління лісовим фондом

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський у своєму коментарі назвав зміну клімату «однією з найбільш гострих світових проблем».

«Лише за останні кілька років в Україні і світі в рази збільшилась кількість аномальних погодних явищ, які призводять до загибелі людей та значних економічних втрат. У такій ситуації сценарій нічого не робити є найнебезпечнішим. Бездіяльність сьогодні може мати катастрофічні наслідки вже завтра», – заявив він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення, заявив, що Україна «йде пліч-о-пліч з ЄС і США в боротьбі зі змінами клімату».

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У червні агентство France-Presse отримало доступ до проєкту доповіді, яку готує ООН про загрози для людства через зміну клімату. Згідно з документом, якщо ситуацію не змінити, вже до 2050 року можуть відбутися незворотні зміни в екосистемах. Це може призвести до подальших затоплень прибережних зон, голоду, браку води та чистого повітря.

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