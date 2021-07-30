Кабмін схвалив оновлені цілі України щодо виконання Паризької кліматичної угоди

Кабінет міністрів схвалив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди. Про відповідне рішення уряд повідомив 30 липня.
«У документі закладена ціль – до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком», – йдеться в повідомленні уряду.
Щоб досягнути цього рівня, уряд визначив такі напрямки, робота за якими планується в наступні 10 років:
- модернізація енергетичних та промислових підприємств
- розвиток відновлюваних джерел енергії
- заходи енергоефективності в усіх секторах економіки
- термомодернізація будівель
- збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсозберігаючих практик
- електрифікація та оновлення транспорту
- створення ієрархії управління відходами
- збільшення лісистості та реформа управління лісовим фондом
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський у своєму коментарі назвав зміну клімату «однією з найбільш гострих світових проблем».
«Лише за останні кілька років в Україні і світі в рази збільшилась кількість аномальних погодних явищ, які призводять до загибелі людей та значних економічних втрат. У такій ситуації сценарій нічого не робити є найнебезпечнішим. Бездіяльність сьогодні може мати катастрофічні наслідки вже завтра», – заявив він.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення, заявив, що Україна «йде пліч-о-пліч з ЄС і США в боротьбі зі змінами клімату».
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У червні агентство France-Presse отримало доступ до проєкту доповіді, яку готує ООН про загрози для людства через зміну клімату. Згідно з документом, якщо ситуацію не змінити, вже до 2050 року можуть відбутися незворотні зміни в екосистемах. Це може призвести до подальших затоплень прибережних зон, голоду, браку води та чистого повітря.
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