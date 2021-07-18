Повені в Європі: кількість жертв зросла до 183, негода поширилася на Чехію, Австію та Швейцарію

Загальна кількість загиблих через нещодавні повені в частинах Західної Європи сягнула 183, повідомили чиновники 18 липня. Десятки людей залишаються зниклими безвісти.

«Є побоювання, що кількість жертв зростатиме», – йдеться в заяві поліції німецької фдеральної землі Рейнланд-Пфальц. Згідно з заявою, лише в цьому регіоні постраждали 670 людей.

На додаток до чотирьох найбільш постраждалих країн – Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу – зараз повені поширилися на частини Швейцарії, Австрії та Чехії.

Щонайменше 156 людей загинули в Німеччині під час повеней, які описуються як наймасштабніші за останні десятиліття. Загальна кількість загиблих від повені в Бельгії склала 27.

Як повідомляється, щонайменше одна людина загинула в німецькій Баварії, біля австрійського кордону, під час сильних дощів у ніч з 17 на 18 липня. У Верхній Баварії Німеччини було оголошено надзвичайний стан.

«Проливні дощі та шторми, на жаль, завдають серйозних збитків у кількох районах Австрії», – написав у своєму твітері канцлер Австрії Себастьян Курц.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує відвідати зруйноване негодою селище Шульд 18 липня, щоб оглянути наслідки та зустрітися з вцілілими. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав зону повені 17 липня та закликав до підтримки та пожертв для постраждалим від повені.

Рух потягів між Німеччиною та Чехією зупинений через технічні проблеми, спричинені погодними умовами. Чиновники заявляють, що зриви припиняться до кінця доби 18 липня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 липня відвідала затоплені райони Бельгії.

«Європа з вами. Ми з вами в горі і будемо з вами у відновленні», – заявила вона, звертаючись до постраждалих.

Масштаби катастрофи в Німеччині стали більш очевидними, коли солдати почали використовувати бронетехніку для розчищення вулиць, а інженери почали оцінювати, які будівлі доведеться зруйнувати. В інших районах водолази шукали будинки та транспортні засоби, які опинилися під водою.

Бельгія оголосила 20 липня офіційним днем жалоби за жертвами повені.