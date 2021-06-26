У Чехії починають розчищати завали після торнадо

Військові та пожежники у Чехії 26 червня почали розбирати рештки зруйнованих будинків після смертоносного торнадо.

Ліквідація наслідків у Південній Моравії передбачає також перевірку будівель, які встояли, для визначення, чи не треба їх знести.

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок торнадо, яке обрушилося на південь країни 24 червня. Серед них – вагітна жінка з сусідньої Словаччини, чия ненароджена дитина також померла.

Ще близько 200 людей отримали поранення, 60 людей потребували госпіталізації.

За даними синоптичної служби Чехії, торнадо залишив 26-кілометрову смугу руйнувань шириною в 500 метрів. Уряд планує виділити допомогу постраждалим на 19 мільйонів доларів.