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Торнадо на півдні Чехії: 5 жертв, сотні зруйнованих будинків, перебої з електрикою, газом і зв’язком

На місці руйнувань працюють пожежники, військові, поліція і добровольців, які шукають людей під завалами

Потужний вітряний вихор, який в ніч на п’ятницю обрушився на південь Чехії, забрав життя п’яти людей, сотні – постраждали. Найбільш зруйнованими стали селища Грушки, Моравська Нова Вес, Лужіце і Мікулчіце. Торнадо зруйнував понад 600 будинків, потрощено сотні автомобілів, пошкоджені сільськогосподарські споруди і техніка. Десятки тисяч чехів залишились без електрики, води, газу, мобільного зв’язку.

Як повідомив Чеський метеорологічний інститут, пориви вітру сягали 219 кілометрів за годину. У багатьох місцях вітряний смерч приніс з собою також град, розміром подекуди у теснісний м’яч, яким било шибки і трощило дахи.

Допомогу у подоланні наслідків стихії Чехії запропонували Польща, Словаччина, Австрія, які, крім наданих ліків і медичної допомоги, транспортували тяжко поранених до своїх шпиталів.

Наслідки торнадо в Чехії: зруйновано кілька населених пунктів (фото)
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Наслідки торнадо в Чехії: зруйновано кілька населених пунктів (фото)

Щонайменше 7 населених пунктів на південному сході Чехії зазнали 24 червня значної шкоди через вкрай рідкісне для цієї країни стихійне лихо – торнадо

Чеське Товариство Червоного Хреста, чеська доброчинна організація «Людина у скруті», низка гуманітарних організацій по всій Чехії оголосили збір коштів на допомогу потерпілим від торнадо. Голова уряду Андрей Бабіш запросив допомогу із фонду солідарності ЄС.

Президент Чехії Мілош Земан вислав на допомогу постраждалим членів охорони празького Граду – резиденції президента. Міністерство фінансів для ліквідації наслідків смерчу виділило постраждалим 10 мільйонів чеських крон (понад 392 тисячі євро).

На місці руйнувань працюють пожежники, військові, поліція і добровольців, які шукають людей під завалами.

Про збитки від стихії наразі невідомо, вивченням і шляхами ліквідації продовжують займатися чеські фахівці.

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