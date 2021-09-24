Іран заявив, що переговори щодо ядерної угоди відновляться «дуже скоро»

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан заявив, що Тегеран «дуже скоро» повернеться до переговорів про відновлення дотримання ядерної угоди 2015 року.

Міністр, виступаючи в кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня спробував розвіяти побоювання, що Тегеран має намір відмовитися від переговорного процесу. «Ми не прагнемо вийти з-за столу переговорів», – сказав він офіційному інформаційному агентству IRNA.

Заява Аміра-Абдоллахіана прозвучала після того, як президент Ірану Ебрагім Раїсі на початку тижня заявив із трибуни ООН, що Іран прагне переговорів зі світовими державами для відновлення угоди, що призведе до скасування всіх санкцій США.

Цього року Іран провів у Відні шість раундів переговорів зі світовими державами щодо відродження ядерної угоди, від якої відмовився колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році.

Високопоставлений чиновник США 23 вересня висловив розчарування через відсутність з боку Ірану руху до переговорів про відновлення ядерної угоди зі світовими державами.