Іран проводить військові навчання

Іран почав щорічні військові навчання менш ніж за місяць до запланованого нового раунду переговорів щодо відновлення ядерної угоди.

Як повідомило державне телебачення 7 листопада, підрозділи військово-морських і військово-повітряних сил, а також сухопутні війська беруть участь у навчаннях на території площею понад мільйон квадратних кілометрів на схід від стратегічної Ормузької протоки.

Майже 20 відсотків усіх нафтових перевезень проходять через протоку до Оманської затоки й Індійського океану.

Очікується, що в навчаннях також візьмуть участь винищувачі, гелікоптери, військово-транспортні літаки, підводні човни і безпілотники. Наразі невідомо, скільки часу триватимуть навчання.

Навчання під назвою «Зульфікар-1400» спрямовані на «підвищення готовності протистояти іноземним загрозам і будь-якому можливому вторгненню», повідомило державне телебачення Ірану.

Навчання відбуваються на тлі зусиль із відновлення угоди 2015 року між Іраном та світовими державами. Президент Дональд Трамп вивів США з угоди в 2018 році, але Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія намагалися зберегти її дію.

Ядерна угода обіцяла Ірану економічні стимули в обмін на обмеження його ядерної програми і мала на меті запобігти розробці Тегераном ядерної бомби.

Президент США Джо Байден заявив, що готовий знову приєднатися до угоди, якщо Іран повернеться до повного дотримання її умов, але непрямі переговори між Тегераном і світовими державами, які почалися у квітні у Відні, були призупинені в червні після того, як в Ірані президентом став ультраконсервативний Ібрагім Раїсі.

Після місяців затримок Європейський союз, Іран і США минулого тижня оголосили, що непрямі переговори щодо угоди відновляться 29 листопада у Відні.