Іран підтвердив смерть в’язня, який заявляв, що страченого за вбивство спортсмена катували

Влада Ірану підтвердила смерть ув’язненого Шахіна Насері, який заявляв, що бачив, як катували борця Навіда Афкарі, згодом страченого за вбивство.

Співробітники тюрми заявили 23 вересня, що розслідують причини смерті Насері. У заяві Генерального директорату в’язниць провінції Тегеран, опублікованій 23 вересня, йдеться, що Насері помер через 45 хвилин після того, як його доставили до тюремної клініки, де реанімаційні заходи, в тому числі масаж серця та штучне дихання, не змогли його врятувати.

Директорат зазначає, що Насері відбував тюремний термін за шахрайство, крадіжку та підробку, і додає, що причина його смерті розслідується і буде оголошена пізніше.

Голова Іранської організації в’язниць наказав провести спеціальне розслідування смерті Насері, повідомляє напівофіційне інформаційне агентство ILNA 23 вересня.

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У звіті йдеться, що заступник голови Організації в’язниць з питань охорони здоров’я, виправлення та освіти відвідав Великої Тегеранської в’язниці і «уважно» вивчив обставини смерті Насері, а також поговорив із його співкамерниками.

Окремо поліція заявила, що Насері був заарештований через п’ять днів після Афкарі, і що обидва чоловіки не мали жодного контакту, оскільки їх утримували в окремих відділеннях, Насері – за шахрайство, а Афкарі – за вбивство.

Тим часом адвокат Бабак Пакнія повідомив у Twitter, що 20 вересня Насері зв’язався з ним і попросив допомоги. Інших подробиць він не надав.

Двома днями раніше правозахисна організація Iran Human Rights (IHR), базована в Осло, з посиланням на «інформовані джерела» повідомила, що Насері помер «за підозрілих обставин» у Великій в’язниці Тегерану після того, як його перевели до ізолятора.

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Правозахисна організація заявила, що джерело повідомило їй, нібито Насері переправили до невідомого місця на річницю страти Афкарі, засудженого за вбивство охоронця під час масових антиурядових протестів у 2018 році.

Ув’язнений стверджував, що був свідком того, як Афкарі сильно побили двоє агентів у цивільному, і що чув його крик.

В аудіоповідомленні, нещодавно отриманому перською службою Радіо Свобода, Насері сказав, що він був свідком «середньовічних катувань», яких зазнав Афкарі.

Він також сказав, що влада погрожувала йому, застерігаючи від свідчень щодо Афкарі.

«Сьогодні ми з’ясували, що його утримували в одиночній камері у Великій Тегеранській в’язниці, щоб завадити йому телефонувати та давати інтерв'ю новинам», – цитувала IHR неназване джерело 22 вересня. Джерело додало, що Насері не страждав від будь-яких проблем зі здоров’ям і що його не вважали схильним до самогубства.

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Смерть Насері – останній випадок смерті ув’язненого без офіційного пояснення в Ірані.

У звіті, опублікованому 15 вересня, Amnesty International зазначила, що зафіксувала щонайменше 72 таких смертей під вартою з січня 2010 року, незважаючи на достовірні повідомлення про те, що смерть стала наслідком катувань чи іншого жорстокого поводження або смертельного застосування вогнепальної зброї та сльозогінного газу представниками влади. Правозахисна група заявила, що жоден іранський чиновник не був притягнутий до відповідальності за ці смерті.

Афкарі повісили 12 вересня 2020 року попри міжнародний резонанс після того, як він заявив, що його катували, щоб вибити неправдиве зізнання. При цьому захист спортсмена стверджував, що немає ніяких доказів його провини. Судова влада Ірану відхилила позов про катування.