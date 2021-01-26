В Ірані стратили борця, засудженого за вбивство

В Ірані стратили борця, звинуваченого у вбивстві. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода. 30-річного Мехді Алі Хоссейні повісили у в’язниці міста Дезфул 25 січня.

Хоссейні, якого називають борцем регіонального рівня, був засуджений п’ятьма роками раніше за вбивство юнака під час сварки в місті Андімешк і засуджений до смертної кари.

Смертний вирок був підтверджений Верховним судом минулого року.

У вересні Іран стратив борця Навіда Афкарі за вбивство охоронця під час акції протесту в Ширазі на півдні Ірану в 2018 році. Це викликало міжнародний резонанс.

27-річний Навід Афкарі був засуджений за нанесення ножових поранень охоронцеві під час антиурядових акцій протесту в 2018 році – звинувачення він заперечував.

Іран – один з лідерів за кількістю виконаних смертних вироків.

За даними Amnesty International, у 2019 році іранська влада стратила щонайменше 251 людину.