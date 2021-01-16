У США стратили 13-го і останнього за каденції Трампа засудженого

Уряд Сполучених Штатів 16 січня здійснив 13-ту і останню смертну кару за каденції президента Дональда Трампа.

У федеральній в’язниці міста Терре-Хот, штат Індіана, був страчений Дастін Хіґґс. Його засудили до смертної кари за вбивство трьох жінок у природному заповіднику Меріленда в 1996 році.

Він став третьою людиною на цьому тижні, яка отримала смертельну ін’єкцію.

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13 січня в Індіані стратили першу за 70 років у США жінку – Лізу Монтгомері, засуджену за вбивство вагітної.

Федеральні страти в США були зупинені протягом 17 років. Трамп, прийшовши до влади, наказав відновити цю практику. Його каденція завершується за кілька днів, і очікується, що обраний президент Джо Байден знову заборонить страти на федеральному рівні.