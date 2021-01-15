У США провели 12-у страту за рік

У США 14 січня стратили наркоторговця після того, як Верховний суд відхилив прохання дозволити йому одужати від COVID-19.

52-річному Корі Джонсону ввели смертельну ін’єкцію у федеральній в’язниці в штаті Індіана. Його засудили до страти за серію вбивств у 1992 році.

Джонсон став 12-м ув’язненим, страченим у США від минулого року, коли страти відновили після 17-річної перерви.

Його адвокати стверджували, що смертельна ін’єкція завдасть йому нестерпного болю через пошкодження легенів від недавно перенесеного коронавірусного захворювання.

Але Верховний суд відхилив рішення суду нижчої інстанції, який вирішив перенести страту, щоб дати засудженому одужати.

Джонсона визнали причетним до розборок між бандами, внаслідок яких за 45 днів загинули 11 людей. Його і ще двох членів банди засудили до страти за федеральним законом щодо наркоторговців.

В останній заяві Джонсон заявив, що просить вибачення за злочини.

Страта Джонсона буде останньою стратою перед тим, як президент Дональд Трамп піде з посади.

13 січня за рішенням федеральної влади стратили першу за 67 років жінку.

Страти на федеральному рівні в США не проводилися протягом 17 років, поки нинішній президент Дональд Трамп не розпорядився відновити їх минулого року.

Очікується, що новообраний президент Джо Байден, інавгурація якого запланована на 20 січня, зупинить це рішення.