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21 квітня 2020, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

AI: кількість страт у світі знижується, але через приховування даних справжнє число може бути значно вищим

Правозахисники наголошують, що справжнє число може бути значно вищим, зважаючи на те, що інформацію про страти не завжди роблять публічною

Правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про застосування смертної кари в різних країнах світу в 2019 році. В цілому, за останні чотири роки помітна тенденція до зменшення страт у світі, кількість яких опустилася до найнижчого за 10 років рівня, відзначають автори доповіді.

За повідомленням, кількість зареєстрованих страт у світі опустилася до 657, це на 33 менше ніж у 2018 році.

Водночас правозахисники наголошують, що справжнє число може бути значно вищим, зважаючи на те, що інформацію про страти не завжди роблять публічною.

У світі лише 20 держав продовжують застосовувати смертну кару. Основні з них: Китай (точне число страчених не відомо, але правозахисники вважають, що рахунок йде на тисячі), Іран (251), Саудівська Аравія (184), Ірак (не менше ніж 100), Єгипет (не менше ніж 32).

У Північній Кореї і В'єтнамі влада продовжує приховувати дані про застосування смертної кари, заявляють в AI.

Помітне збільшення числа страт відзначено в Саудівській Аравії, Іраку, Південному Судані та Ємені.

Серед 184 страчених в Саудівській Аравії було шість жінок, половина від загального числа – іноземці. Більшість страчених були засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками і вбивствами. Але правозахисники мають документально підтверджені відомості про те, що зросла кількість страчених з числа політичних дисидентів і представників шиїтської меншини.

23 квітня 2019 року саудівська влада привела у виконання одночасно 37 вироків. 32 зі страчених були шиїтами, звинуваченими в тероризмі в результаті зізнань, отриманих під тортурами.

В Іраку кількість страчених подвоїлася в порівнянні з попереднім, 2018 роком, коли було страчено 52 людини; в 2019-му таких було не менше ніж 100. Більшість цих людей були звинувачені в приналежності до озброєного угруповання «Ісламська держава».

Як наголошується в доповіді Amnesty International, є уряди, які традиційно зберігають в таємниці час і місце страти. Це стосується Білорусі і Ботсвани, Ірану і Японії. Влада цих країн не повідомляють про майбутню страту родичам засуджених, адвокатам, а іноді і самим засудженим.

З 2010 року не проводилися страти в Афганістані. Не страчували людей Тайвань і Таїланд (в обох у 2018 році людей страчували). Казахстан, Росія, Таджикистан, Малайзія і Гамбія продовжували дотримуватися мораторію на застосування смертної кари.

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