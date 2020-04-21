AI: кількість страт у світі знижується, але через приховування даних справжнє число може бути значно вищим

Правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про застосування смертної кари в різних країнах світу в 2019 році. В цілому, за останні чотири роки помітна тенденція до зменшення страт у світі, кількість яких опустилася до найнижчого за 10 років рівня, відзначають автори доповіді.

За повідомленням, кількість зареєстрованих страт у світі опустилася до 657, це на 33 менше ніж у 2018 році.

Водночас правозахисники наголошують, що справжнє число може бути значно вищим, зважаючи на те, що інформацію про страти не завжди роблять публічною.

У світі лише 20 держав продовжують застосовувати смертну кару. Основні з них: Китай (точне число страчених не відомо, але правозахисники вважають, що рахунок йде на тисячі), Іран (251), Саудівська Аравія (184), Ірак (не менше ніж 100), Єгипет (не менше ніж 32).

У Північній Кореї і В'єтнамі влада продовжує приховувати дані про застосування смертної кари, заявляють в AI.

Помітне збільшення числа страт відзначено в Саудівській Аравії, Іраку, Південному Судані та Ємені.

Серед 184 страчених в Саудівській Аравії було шість жінок, половина від загального числа – іноземці. Більшість страчених були засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками і вбивствами. Але правозахисники мають документально підтверджені відомості про те, що зросла кількість страчених з числа політичних дисидентів і представників шиїтської меншини.

23 квітня 2019 року саудівська влада привела у виконання одночасно 37 вироків. 32 зі страчених були шиїтами, звинуваченими в тероризмі в результаті зізнань, отриманих під тортурами.

В Іраку кількість страчених подвоїлася в порівнянні з попереднім, 2018 роком, коли було страчено 52 людини; в 2019-му таких було не менше ніж 100. Більшість цих людей були звинувачені в приналежності до озброєного угруповання «Ісламська держава».

Як наголошується в доповіді Amnesty International, є уряди, які традиційно зберігають в таємниці час і місце страти. Це стосується Білорусі і Ботсвани, Ірану і Японії. Влада цих країн не повідомляють про майбутню страту родичам засуджених, адвокатам, а іноді і самим засудженим.

З 2010 року не проводилися страти в Афганістані. Не страчували людей Тайвань і Таїланд (в обох у 2018 році людей страчували). Казахстан, Росія, Таджикистан, Малайзія і Гамбія продовжували дотримуватися мораторію на застосування смертної кари.