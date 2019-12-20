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20 грудня 2019, Київ 08:54
Новини | Міжнародні

У Білорусі стратили чоловіка за подвійне вбивство

У камері засуджених до страти в Білорусі, архівний відеокадр

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Засудженого до смертної кари за подвійне вбивство білоруса Олександра Осиповича розстріляли в Білорусі. Як повідомила напередодні російська агенція «Інтерфакс», страту провели ще 17 грудня.

У травні Верховний суд Білорусі залишив в силі смертний вирок Осиповичу за вбивство двох жінок в 2018 році, з якими він розпивав спиртні напої.

Білорусь – єдина країна в Європі, яка застосовує смертну кару. Протягом багатьох років ЄС закликав Мінськ приєднатися до інших країн в оголошенні мораторію на смертну кару.

Мораторій на виконання смертних вироків в Україні вперше почав діяти у 1995 році
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За минулий рік в Білорусі були страчені щонайменше чотири людини.

За даними правозахисних організацій, понад 400 людей були засуджені до смертної кари в Білорусі з часу здобуття незалежності в 1991 році.

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