День проти смертної кари: ПАРЄ закликала низку країн відмовитися від страт

У Парламентській асамблеї Ради Європи звернулися із закликом до низки країн відмовитися від застосування смертної кари. Як передає «Укрінформ», відповідну заяву оприлюднив комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини.

«Комітет закликає такі країни, як США, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Марокко, а також Білорусь і Палестинська автономія, запровадити мораторій на смертну кару та негайно скасувати її на законодавчому рівні», – заявили у ПАРЄ.

Звернення приурочене до 17-го Дня проти смертної кари, який відзначається 10 жовтня.

За даними ПАРЄ, торік у 50 країнах світу до страти засудили щонайменше 19 тисяч людей, були виконані близько 700 вироків. В Європі смертна кара залишилась лише в Білорусі.