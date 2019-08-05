Трамп закликав запровадити смертну кару за злочини на ґрунті ненависті

Президент США Дональд Трамп, виступаючи 5 липня у Білому домі, закликав запровадити смертну кару за злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства. Відповідну заяву він зробив після двох випадків масової стрілянини у штатах Огайо та Техас.

«Доручаю Міністерству юстиції запропонувати законопроект, що забезпечує смертну кару тим, хто скоює злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства», – заявив глава Білого дому.

Він додав, що у вказаних випадках смертна кара має бути виконана «швидко, рішуче і без багаторічних непотрібних затримок».

Внаслідок стрілянини в Ель-Пасо, штат Техас, і Дейтоні, штат Огайо, загинули щонайменше 29 людей, десятки були поранені.

Деякі кандидати на президентських виборах від Демократичної партії звинуватили Трампа в розпалюванні расової нетерпимості, що сприяло нападам.

В Ель-Пасо, прикордонному місті з великим латиноамериканським населенням, 21-річний нападник застрелив 20 людей у магазині Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Поліція повідомила, що нападник опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

Тим часом мотиви стрілянини в Дейтоні, що сталася через кілька годи після першого нападу, наразі невідомі. 24-річного нападника застрелили поліцейські після того, як він убив дев’ятьох людей, зокрема свою сестру, і поранив багатьох інших.

Представники демократичної партії закликали до більш жорстких законів щодо контролю над зброєю і звинуватили республіканців у блокуванні змін.