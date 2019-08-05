Стрілянина в Техасі: кількість загиблих зросла до 22

Двоє постраждалих унаслідок стрілянини в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас померли в лікарні. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок інциденту зросла до 22.

Представники лікарні не назвали імен людей, які померли 5 серпня.

У критичному стані залишається ще один постраждалий. Стан п’ятьох інших оцінюється як стабільний.

3 серпня в місті Ель-Пасо, на заході американського штату Техас, 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Поліція повідомила, що нападник опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

На початку доби 4 серпня в Дейтоні в американському штаті Огайо також сталася стрілянина. Загинули щонайменше дев’ять людей. 24-річного нападника застрелили.