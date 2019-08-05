Трамп про стрілянину в Техасі й Огайо: «ненависті не місце» в США

Президент США Дональд Трамп засудив напади в двох американських штатах, внаслідок яких на вихідних загинули щонайменше 29 людей, ще десятки були поранені.

«Ненависті не місце в нашій країні», – сказав Трамп 4 серпня в Моррістауні, Нью-Джерсі і додав, що влада «вирішить цю» проблему.

Він додав, що поспілкувався з міністром юстиції США, директором ФБР і членами Конгресу і зробить ще одну заяву 5 серпня.

Внаслідок стрілянини в Ель-Пасо, штат Техас, і Дейтоні, штат Огайо, загинули щонайменше 29 людей, десятки були поранені.

Деякі кандидати на президентських виборах від Демократичної партії звинуватили Трампа в розпалюванні расової нетерпимості, що сприяло нападам.

«Дональд Трамп несе відповідальність за це. Він відповідальний, бо розпалює страхи, ненависть і фанатизм», – заявив сенатор Корі Букер, кандидат у президенти від демократичної партії в ефірі телеканалу CNN.

В Ель-Пасо, прикордонному місті з великим латиноамериканським населенням, 21-річний нападник застрелив 20 людей у магазині Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Поліція повідомила, що нападник опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

Тим часом мотиви стрілянини в Дейтоні, що сталася через кілька годи після першого нападу, наразі невідомі. 24-річного нападника застрелили поліцейські після того, як він убив дев’ятьох людей, зокрема свою сестру, і поранив багатьох інших.

Представники демократичної партії закликали до більш жорстких законів щодо контролю над зброєю і звинуватили республіканців у блокуванні змін.