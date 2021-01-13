У США за рішенням федеральної влади стратили першу за майже 70 років жінку

У США 13 січня за рішенням федеральної влади стратили першу за 67 років жінку. 52-річній Лізі Монтгомері 13 січня ввели смертельну ін’єкцію у в’язниці штату Індіана, повідомляє ВВС.

Раніше Верховний суд скасував винесене окружним судом рішення про необхідність провести слухання про осудність Монтгомері. Адвокати жінки стверджували, що у неї був вроджений дефект головного мозку, і вона просто не розуміла, що саме з нею відбувається. Крім того, захист вказував, що важке психічне захворювання Монтгомері погіршилося через наругу, якої вона зазнала. За словами членів сім’ї, вона зазнавала постійного сексуального та фізичного насильства з боку батька, та стала об’єктом торгівлі з боку матері. Адвокати Монтгомері наголошували, що до їх підзахисної ставилися настільки жорстоко, що це можна прирівняти до тортур.

«Кровожерливість адміністрації, яка зазнала невдачі, сьогодні була в повній мірі продемонстрована. Кожен, хто причетний до страти Лізи Монтгомері, повинен відчувати сором», – наголосив адвокат Келлі Генрі.

Монтгомері засудили до смертної кари у 2007 році. Її визнали винною у викраденні і вбивстві жінки, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, у 2004 році. За даними слідства, Монтгомері придушила свою жертву, після чого розрізала її, дістала дитину й викрала її. Жінка померла від втрати крові.

Коли поліція виявила Монтгомері, вона притискала до себе новонароджену дівчинку, стверджуючи, що народила її напередодні. Пізніше вона зізналася у вбивстві.

Страти на федеральному рівні в США не проводилися протягом 17 років, поки нинішній президент Дональд Трамп не розпорядився відновити їх минулого року. За офіційними даними, відтоді відбулося 10 таких страт за рішенням американського уряду. Вперше федеральна влада виконала більше смертних вироків, ніж усі штати разом узяті.