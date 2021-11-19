В одному з найбільших міст Ірану пройшли протести через проблеми з водопостачанням

Тисячі людей вийшли 19 листопада на мітинг в іранському місті Ісфаган, що в центрі країни, на знак протесту проти припинення подачі води та висихання річки, що протікає через третє за величиною місто Ірану.

Фермери та пересічні люди з усієї провінції зібралися у висохлому руслі річки та в інших частинах міста, скандуючи «Поверніть річку Заєндеруд».

Влада регіону заявила, що з цього приводу відбуваються зустрічі, аби спробувати вирішити проблему з водопостачанням в Ісфагані та довкола.

Протести почалися 8 листопада – минулого тижня кілька демонстрантів встановили намети у руслі річки. Подібні акції протесту проходять по всьому Ірану останніми роками.

У липні на тлі повсюдної нестачі води у південно-західній провінції Хузестан спалахнули протести з кількома жертвами.

За оцінками Метеорологічної організації Ірану, 97 відсотків країни тією чи іншою мірою страждають від посухи.