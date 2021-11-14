На півдні Ірану сталися два землетруси, одна людина загинула

На півдні Ірану поблизу порту Бандар-Абас 14 листопада сталися два сильних землетруси, в результаті чого загинула щонайменше одна людина, повідомляє державне телебачення.

За цими даними, землетруси магнітудою 6,3 і 6,4 сколихнули південну провінцію Хормозган.

«Один чоловік загинув після того, як на нього впав електричний стовп», – повідомило іранське державне телебачення з посиланням на місцевих чиновників.

У південному портовому місті Бандар-Аббас, столиці провінції Хормозган, потріскалися стіни будівель, повідомив журналістам місцевий губернатор Азізолла Конарі.

Геологічна служба США заявила, що магнітуда землетрусів складала 6 і 6,3.

«Землетрус відчувався в кількох містах південного Ірану в провінції Хормозган», – сказав чиновник державному телебаченню, додавши, що в цей район відправили рятувальні групи.

Іран лежить на великих сейсмічних розломах, і за останні роки там сталося кілька руйнівних землетрусів.