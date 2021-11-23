Українців немає серед постраждалих в аварії автобуса у Болгарії – МЗС

Українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії, повідомив у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко, пославшись на інформацію від болгарських правоохоронців.

Раніше він повідомляв, що українські дипломати в Болгарії з’ясовують це питання.

За останніми даними, щонайменше 45 людей, туристи з Албанії та Північної Македонії, загинули цієї ночі в результаті аварії автобуса, який загорівся, на заході Болгарії – серед жертв є діти. Телеканал BTV повідомив, що в автобусі, який прямував зі Стамбула до Скоп’є в Північній Македонії, перебували 12 дітей.

За даними правоохоронців, сімох людей, які вижили, доправили до лікарні в столиці Софії, їх лікують від опіків.

«Ймовірно, це була технічна несправність, або пробите колесо», – сказав Болгарському телебаченню начальник Головного управління пожежної безпеки та захисту населення МВС Микола Ніколов. За його словами, не виключено, що пожежа виникла ще до того, як автобус перекинувся.

У Болгарії за останні кілька років сталося багато автобусних аварій з жертвами. 2018 року 17 болгарських туристів загинули, коли автобус занесло на мокрій дорозі.

Аварії часто відбувалися через погане дорожнє покриття, старі транспортні засоби та перевищення швидкості.

За офіційними даними, в 2019 році в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 628 людей, а минулого року – 463 людини в країні з населенням у приблизно 7 мільйонів.