Дипломати з’ясовують, чи є українці серед постраждалих в аварії у Болгарії – МЗС

Посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з’ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок актобуса поблизу Софії. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Щонайменше 46 людей, більшість із яких туристи з Північної Македонії, загинули цієї ночі в результаті аварії автобуса, який загорівся, на заході Болгарії – серед жертв є діти. Телеканал BTV повідомив, що в автобусі, який прямував зі Стамбула до Скоп’є в Північній Македонії, перебували 12 дітей.

За даними правоохоронців, сімох людей, які вижили, доправили до лікарні в столиці Софії, їх лікують від опіків. Як пишуть болгарські ЗМІ з посиланням на Національне бюро розслідувань, зараз слідство працює над двома основними версіями: технічна несправність і людський фактор.

«Ймовірно, це була технічна несправність, або пробите колесо», – сказав Болгарському телебаченню начальник Головного управління пожежної безпеки та захисту населення МВС Микола Ніколов. За його словами, не виключено, що пожежа виникла ще до того, як автобус перекинувся.

Рух транспорту біля місця аварії зупинено в обох напрямках.

У Болгарії за останні кілька років сталося багато автобусних аварій з жертвами. 2018 року 17 болгарських туристів загинули, коли автобус занесло на мокрій дорозі.

Аварії часто відбувалися через погане дорожнє покриття, старі транспортні засоби та перевищення швидкості.

За офіційними даними, в 2019 році в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 628 людей, а минулого року – 463 людини в країні з населенням у приблизно 7 мільйонів.