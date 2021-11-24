«Збройні сили України готові чинити опір агресору» – Міністерство оборони

Збройні сили України готові чинити опір агресору, в разі нового російського вторгнення в Україну. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Збройні сили України готові до того, щоб чинити опір агресору, власне, ми це робимо вже восьмий рік і Збройні сили набувають своїх спроможностей все більше і більше. Крім того, виробництво вітчизняного озброєння теж з кожним роком прогресує, тому ми, на сьогодні, маємо можливість чинити опір, або давати відсіч агресору», – сказала Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, Росія стягує війська до українського кордону з метою дестабілізації ситуації в Україні та зростання напруги.

«Логіка Росії проста і зрозуміла – вони це роблять з метою підтримування напруги. Вони, таким чином, дестабілізують ситуацію – і політичну, і економічну в Україні. Накопичення військ вони використовують для політичного тиску в своїх перемовинах – міжнародних і економічних. Для них це вигідно і в них є зрозуміла чітка мета», – зазначила Маляр.

Кілька американських засобів інформації впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Москва може розпочати наступ з білоруської території та з анексованого Криму, стверджують джерела агентства Bloomberg. Передбачається, що у вторгненні братимуть участь 100 батальйонно-тактичних груп чисельністю 100 тисяч осіб. Про загрозу вторгнення заявляє і офіційний Київ. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

Окрім загрози прямого вторгнення, західні ЗМІ пишуть і про те, що Росія може спробувати посіяти в країні хаос, який міг би призвести до зміни керівництва України на проросійське.

У Кремлі називають повідомлення про підготовку вторгнення «вкидами» і не виключають, що це «камуфляж для прикриття агресивних помислів».