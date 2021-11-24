«Росіяни намагаються обґрунтувати свої дії щодо концентрації військ». Чому російська розвідка порівнює Україну з Грузією у 2008 році

У Службі зовнішньої розвідки Росії порівняли ситуацію в Україні з історією під час воєнного конфлікту Росії з Грузією у 2008 році, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Викликає крайнє занепокоєння провокаційна політика США та Євросоюзу, яка свідомо зміцнює у Києва відчуття вседозволеності та безкарності. Схожу ситуацію ми спостерігали в Грузії напередодні подій 2008 року. Тоді Міхеїл Саакашвілі «зірвався з ланцюга» і намагався знищити російських миротворців і цивільне населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося», – йдеться у заяві пресслужби російської СЗР.

У СЗР Росії додали, що Сполучені Штати останнім часом «активно залякують світову спільноту», стверджуючи, що Росія готується до агресії щодо України.

Впродовж останніх тижнів повідомляється про скупчення російських військових на кордоні з Україною. Одразу кілька американських видань повідомили, що розвідка США попереджає європейських партнерів про можливе вторгнення Росії в Україну. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія може розпочати активні бойові дії проти України у січні чи на початку лютого 2022 року. Кремль такі плани заперечує.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко розповів телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», як можна трактувати заяви російської розвідки. ​

– Як ви вважаєте, чому зараз російська Служба зовнішньої розвідки раптом згадала про п’ятиденну війну в Грузії?

Схожість полягає в тому, що як тоді, так і зараз росіяни намагаються обґрунтувати свої дії щодо концентрації військ на відповідних напрямках, а потім знайдеться привід для [війни] – казус беллі

– Тому що загалом справді ситуація за якимись ознаками дуже схожа. Однак яке трактування цієї схожості? Схожість полягає в тому, що як тоді, так і зараз росіяни намагаються обґрунтувати свої дії щодо концентрації військ на відповідних напрямках, а потім знайдеться привід для [війни] – казус беллі. Це дуже відомий історичний підхід, який росіяни наслідують, ще починаючи з часів Радянського Союзу, що [застосовувався] у війні у Фінляндії, тепер це вже [використовується] Росією, коли велися бойові дії та здійснювалися відповідні провокації, готувалися вони і в Придністров'ї, і в Грузії, про яку ми з вами зараз говоримо, і тут в Україні. Тому здійснюється пропаганда, інформаційне забезпечення, тому що в гібридній війні, яка зараз йде між Російською Федерацією та Україною, інформаційна складова дуже важлива, суттєва, і вона реалізується повною мірою відповідними структурами Російської Федерації, на це виділяються колосальні гроші.

– Як ви вважаєте, де можлива ця передбачувана провокація? Це Донбас, це адмінкордон із окупованим Кримом? Де це взагалі можливо?

Більше так званих тактичних груп зосереджено на сході і на півдні

– По-перше, фахівець тут говорив досить докладно про концентрацію військ – я не витрачатиму на це час. Але більше так званих тактичних груп зосереджено на сході і на півдні. Крім того, військово-політичні завдання відомі і раніше, яких росіяни хочуть досягти, якщо почнуть бойові дії. Це прорубати так званий сухопутний коридор до Криму та розширити кордони ОРЛДО... Це як мінімум. А далі, як кажуть, як піде. Хоча частина сил зосереджена на кордоні між Україною та Росією – це з північного сходу. І потім є плани, є певна підготовка, зокрема з боку білорусів із півночі. Просто зараз ситуація там є досить напруженою, але є ознаки того, що ця путінська гуманітарна спецоперація в Білорусі, яку реалізує Лукашенко, пішла на спад. Тому в цих умовах можна використовувати в тому числі і цей напрямок.

Крім того, я хотів би нагадати про те, що є певне угруповання військ у Придністров'ї. З огляду на це, буде нескладним варіант дії одночасного початку з усіх перелічених сторін, коли треба відбиватися з усіх боків, крім спини – тобто із Заходу. Головні удари мають бути, і їх імовірність найбільша зі сходу та півдня, як ми з вами вже обговорювали.

– Телеканал CNN повідомив про плани США надати Україні військову допомогу: міномети, протитанкові системи Javelin і, можливо, гелікоптери. Якщо вірити, що вторгнення можливе наприкінці січня та в лютому, чи встигне ця техніка доїхати до України? Чи буде вона ефективна?

– Гарне питання. Треба уявляти, що чим складніша техніка озброєння, тим більше часу необхідно для її освоювання та застосування. Тому зусилля керівництва нашої військово-політичної держави полягають у тому, щоб спонукати наших союзників до того, щоб такі дії були проведені заздалегідь і якомога раніше, щоб дати можливість нашим військовим її отримати, розгорнути, випробувати, набути відповідних навичок та бути готовим у всеозброєнні давати [відсіч] агресору.