Росія розміщує танки біля кордону з Україною – Bloomberg

Росія переміщує більше танків до кордону з Україною, повідомило видання Bloomberg із посиланням на наданий йому аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes.

Згідно з повідомленням, аналіз даних у соцмережах за 7 листопада свідчить про те, що принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області Росії.

За даними Janes, танки, судячи з усього, прямували до полігону Погоново, того самого, де нарощування російських військових навесні викликало занепокоєння Заходу.

Минулого тижня базована в Лондоні Janes заявила, що виявила розгортання танків і самохідної артилерії у Брянській і Курській областях на північному кордоні України 28-29 жовтня.

Як пише Bloomberg із посиланням на звіт Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, нинішній рух є прихованим і часто відбувається вночі та здійснюється елітними наземними підрозділами, що може свідчити не про наміри залякати, а створити активну загрозу.

Минулого тижня речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати «уважно» стежать за незвичайним наростанням російської військової активності поблизу України.

Росія заявила, що переміщення військ на її власній території є її внутрішньою справою, і заперечує будь-які агресивні наміри.

Влада України заявляє, що рівень російських збройних сил поблизу українських кордонів істотно не змінився з моменту зростання напруженості навесні. «Є деяке посилення», – заявив нещодавно речник президента Сергій Никифоров. Він додав, що «поки рано робити якісь висновки про цілі Росії».

Американське видання Politico 1 листопада оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.

Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначала, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною і заявив, що «йде свідома дезінформація всього суспільства».