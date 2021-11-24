ЄС закликав Москву скасувати указ про «гуманітарну підтримку» Донбасу

Європейський союз закликав Москву скасувати указ президента Росії Володимира Путіна про «гуманітарну підтримку» Донбасу. Як заявив представник голови дипломатії Євросоюзу Петер Стано, ЄС вважає за необхідне, щоб влада Росії з метою не погіршувати ситуацію на сході України скасувала указ президента про «гуманітарну підтримку» окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити здійснювати односторонні дії, які лише провокуватимуть подальше погіршення ситуації на сході України», – йдеться у заяві Стано.

Зазначається, що цей указ всупереч Мінським домовленостям «спрямований на подальше відокремлення» районів Донецької та Луганської областей від України, які тимчасово не контролює Київ.

У заяві мовиться, що такі односторонні дії Москви порушують суверенітет та територіальну цілісність України, зокрема у сфері митного контролю, та загрожують посилити напруженість, зберегти статус-кво у регіоні та перешкодити реінтеграції України.

15 листопада стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про «гуманітарну підтримку» населення територій, утримуваних угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Повідомлялося, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України».

Зокрема, Путін доручив уряду Росії в місячний термін вжити заходів, що пом’якшують умови допуску на російські ринки товарів, вироблених у районах, контрольованих бойовиками на Донбасі. Йдеться про участь таких товарів у держзакупівлях нарівні з російськими.

Росія періодично направляє на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях так звані «гумконвої». Офіційний Київ постійно наголошує на порушенні Росією міжнародного права у зв’язку з цим, вказуючи на те, що у цих вантажівках може перевозитися і зброя для бойовиків. Кремль це заперечує і каже, що возить речі першої необхідності. Україна вустами очільника МЗС Дмитра Кулеби заявила, що очікує засудження такого кроку з боку Заходу.