Путін видав указ про «гуманітарну підтримку» Донбасу – Україна очікує засудження з боку Заходу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує від Франції та Німеччини засудження нового указу президента Росії Володимира Путіна про «гуманітарну підтримку» жителів Донбасу, повідомляє пресслужба МЗС.

«Поінформував німецького та французького колег про указ президента Путіна, який вийшов буквально сьогодні і по суті говорить про подальшу економічну інтеграцію окремих районів Луганської і Донецької областей, тимчасово окупованих територій України, з економікою Російської Федерації. І ми чекаємо на засудження цього указу, тому що він явно суперечить літері та духу Мінських домовленостей», – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба сьогодні провів у Брюсселі консультації з керівниками зовнішньополітичних відомств Франції Жаном-Івом Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом.

Раніше сьогодні російська агенція ТАСС повідомила, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про «гуманітарну підтримку» населення територій, утримуваних угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Повідомлялося, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України».

У документі йдеться, що рішення президент Росії ухвалив, «керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного гуманітарного права». За повідомленнями, Путін доручив уряду Росії в місячний термін вжити заходів, що пом’якшують умови допуску на російські ринки товарів, вироблених у районах, контрольованих бойовиками на Донбасі. Йдеться про участь таких товарів у держзакупівлях нарівні з російськими.

Росія періодично направляє на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях так звані «гумконвої». Офіційний Київ постійно наголошує на порушенні Росією міжнародного права у зв’язку з цим, вказуючи на те, що у цих вантажівках може перевозитися і зброя для бойовиків. Кремль це заперечує і каже, що возить речі першої необхідності.