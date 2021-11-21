Радіо Свобода Weekly: Путін готує нове вторгнення в Україну на початку 2022 року – українська розвідка

Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому – голова ГУР Міноборони

Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України і готується до нападу наприкінці січня або початку лютого 2022 року, повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Виданню Military Times він наголосив, що оцінки термінів цієї атаки у розвідок США і України майже збігаються.

За його словами, така атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь. Детальніше – тут.

Чи нападе Путін? Думки експертів

Чи справді вже взимку Кремль може зважитися на велику війну? Експерти в «Свобода Live» дали свої оцінки ситуації – хтось каже, що «загроза реальна», дехто наголошує, що наразі українська розвідка має «повну картину», а ЗСУ «готові до будь-яких ескалацій».

Провідні політичні видання Заходу також шукають відповідь на запитання «Чи нападе Путін?». Сторони наводять численні аргументи, які підтверджують чи заперечують можливість інтенсифікації війни з Росією.

Тим часом США попередили союзників про можливе російське вторгнення в Україну. Представники західних спецслужб все більше переконуються в тому, що президент Росії хоче взяти під свій контроль більшу частину території України. У Заходу є небагато часу, щоб виробити тактику стримування Кремля, констатують експерти. Як можуть розвиватися події далі, та які цілі переслідує Кремль? Аналізує Радіо Донбас.Реалії.

В Україні вшановують річницю початку Революції гідності

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи. У центрі Києва зібралися люди, здебільшого учасники протестів 2013-2014 років у столиці, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час Революції гідності. Фоторепортаж з алеї Героїв Небесної Сотні.

Пізніше частина учасників акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні прийшли до Офісу президента. Втім кордон поліції усіх до будівлі не підпустив, виникла штовханина. Учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.​

Євросоюз знімає санкції з оточення Януковича?

Дипломати ЄС домовилися виключити з санкційного списку ще одного міністра часів експрезидента Віктора Януковича – Олександра Клименка. Це вже тринадцятий український чиновник у вигнанні, якому вдалося домогтися зняття обмежень, запроваджених Євросоюзом 2014 року проти представників колишньої української влади. Їх внесли до санкційного списку на підставі розслідувань, які провадила Україна. Радіо Свобода публікує повний список тих, кого вилучили з «чорного списку», й пояснює, чому Євросоюз поволі знімає санкції.

Про газ, вугілля, віялові відключення, «помсту» Ахметову і тисячу в «Дії» – інтерв’ю прем’єр-міністра Шмигаля

Енергетична безпека держави, тепло і світло в помешканнях українців – основні теми розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Ситуація на українсько-російському кордоні, за словами керівника уряду напружена, але ознак наступу немає. Від кого залежить повернення дітей на заняття в школах і хто ж таки отримає тисячу за вакцинацію? Чи давав прем’єр розпорядження зупинити платіж з відшкодувань виробнику «зеленої» енергії ДТЕК ВДЕ і чи правда, що так провчають Ахметова, канали якого критикують владу?

За що буде звільнений голова Фонду держмайна і чому глава уряду рекомендує не поспішати з відставкою міністру Ткаченку? Відповіді на ці та інші запитання – в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю».

«Конфлікт Зеленського і Ахметова»: до чого тут Коломойський, Порошенко і «закон про олігархів»

«Протистояння» президента України Володимира Зеленського і найбагатшої людини в Україні Ріната Ахметова вилилося у публічну площину: його супроводжують хвиля взаємної критики на телебаченні, кадрові та законодавчі зміни й напружена ситуація в окремих галузях, зауважує більшість експертів, з якими спілкувалось Радіо Свобода.

Що не поділили Банкова та найбільший бізнесмен країни, яку роль відіграють у ситуації інші олігархи та чим все може закінчитися? Радіо Свободазібрало думки експертів про ситуацію, а також дало висловитися сторонам конфлікту.

«Не очікував такого рівня крутості від українських спецслужб» – головред The Insider про спецоперацію щодо «вагнерівців»

Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про учасників «ПВК Вагнера», яких білоруські силовики затримали 29 липня 2020 року під Мінськом, а 14 серпня передали Росії. Розслідувачі стверджують, що українським розвідникам вдалося завербувати «вагнерівців» та отримати від них прямі докази їхньої участі у воєнних злочинах. Вони також аналізують, чому спецоперація зірвалася.

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«Антивакцинатор» Остап Стахів ‒ у СІЗО: йому загрожує до 10 років ув'язнення

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО або внесення грошової застави розміром майже мільйон гривень для громадського активіста Остапа Стахіва. 36-річного чоловіка, який проживає у Львові, підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років. Більше – у матеріалі.

«Переконати, що хвороба існує, можна лише екскурсією у нашій лікарні» – лікар «ковідної» лікарні

У Каховці, що на Херсонщині, ситуація з коронавірусом у лікарнях стабілізується. Утім, лікарі кажуть, що хвороба може повернутися й посилитися в регіоні, якщо суспільство продовжить нехтувати правилами протиепідеміологічної безпеки. Детальніше дивіться у спеціальному відеорепортажі із реанімаційного відділення Каховської лікарні ↓

Хмари сміття і загроза астронавтам: США обурені вчинком Росії у космосі

У грудні 2020 року російська влада попередила пілотів, щоб протягом другого тижня місяця ті не наближалися до величезної області у повітряному просторі над морем Лаптєвих на північному узбережжі Росії. Яка причина цього? Небезпечні операції, запуск ракет. Детальніше – у матеріалі.

Сподівалися на повстання. 100 років тому відбувся останній похід Армії УНР

100 років тому, на межі жовтня-листопада 1921 року, з підконтрольних Польщі та Румунії територій кілька груп українських вояків зайшли на територію радянської України, маючи на меті розгромити більшовицькі війська та підняти загальноукраїнське повстання. Втім ця спроба зазнала поразки і ознаменувала собою завершення Української революції 1917–1921 років чи то Перших визвольних змагань. В історії ця подія відома під назвою Другого зимового походу чи то Листопадового рейду.

Більше про маловідомі аспекти Першого і Другого зимових походів Армії УНР – в «Історичній свободі».

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