Близько 30 людей, пов’язаних із Зеленським чи «Кварталом 95», отримали держпосади – «Бігус.Інфо»

Близько трьох десятків людей, пов’язаних із родиною президента Володимира Зеленського або заснованою ним студією «Квартал 95», отримали державні посади, не пов’язані напряму з їхнім попереднім досвідом. Такі висновки розслідування проєкту розслідувань «Бігус.Інфо».

Серед таких прикладів журналісти знайшли архітектора Олександра Вігліано, який наразі є заступником директора Проєктного офісу «Укрзалізниці». За даними авторів розслідування, попереднього досвіду роботи в сфері залізничних перевезень він не мав, а в коментарі журналісту не підтвердив та не заперечив однозначно, чи працює в державній компанії, посилаючись на умови контракту.

Водночас, за даними журналістів, дружина чиновника Людмила Вігліано співпрацює зі студією «Квартал 95» з 2016 року та робила донації на користь передвиборчої кампанії Зеленського.

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Крім того, журналісти оприлюднити деталі щодо двох людей, призначених Зеленським до Антимонопольного комітету. Батько однієї з них, Ірини Копайгори, викладав у Зеленського. Інша – очільниця АМКУ Ольга Піщанська – має сестру Світлану, на яку записана вілла Зеленських і яка також робила пожертви на передвиборчу кампанію президента.

Розслідування також звертає увагу на призначеня Анни Кучук заступницею начальника Центрального управління СБУ, згодом – головою Апарату голови СБУ. На початку 2019 Кучук працювала операціоністкою в банку «Глобус», тоді ж її чоловік передав кандидату в президенти Зеленському 368 тисяч гривень.

Інше призначення в безпековій службі, яке привернуло увагу розслідувачів – Олексія Пашкова на посаду керівника Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони. Пашков до цього 18 років працював аналітиком у ГУР Міноборони. Його дружина Оксана Пашкова працює головною бухгалтеркою «Кварталу 95».

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Ще в 2019 році на це призначення звернув увагу головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

Жодне зі згаданих у розслідуванні відомств, як і Офіс президента, не коментували наразі цей матеріал.