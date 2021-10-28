«Переговірник» Фірташа, якого оголошували у розшук, відвідував Офіс Зеленського – «Схеми»

Журналісти «Схем» опублікували фотодоказ того, що соратник олігарха Дмитра Фірташа, громадянин Молдови та РФ Дмитро Торнер відвідував Офіс президента України. Незадовго до цього візиту він був знятий із міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання ним підроблених паспортів було закрите в Україні.

Це сталося попри те, що напередодні виборів до Верховної Ради у 2019 році голова СБУ Іван Баканов та тодішній голова МВС Арсен Аваков публічно закликали Центральну виборчу комісію виключити Дмитра Торнера із виборчого списку «Опозиційної платформи – За життя» . Тоді правоохоронці заявили, що він насправді громадянин Молдови Дмитро Некрасов, який «переховується від міжнародного правосуддя».

У Офісі президента не відповіли на прохання журналістів повідомити, з ким саме та з яких питань на Банковій зустрічався Торнер-Некрасов.

У розпорядженні журналістів опинилося фото відвідин Дмитром Торнером Офісу президента 3 лютого цього року. «Схеми» верифікували його, співставивши з подіями того часу, і це дало старт розслідуванню, яке вийшло далеко за межі України.

Журналісти з’ясували, що Дмитро Торнер входить до близького оточення олігарха Дмитра Фірташа. Він не тільки працював менеджером в одній з великих газопостачальних компаній олігарха «Хім-Трейд», але й був поруч із Фірташем на засіданні австрійського суду, де слухалась справа щодо можливої екстрадиції олігарха до США.

Дмитра Торнера також називали ймовірним переговірником Фірташа – начебто у питаннях допомоги з боку олігарха у пошуку компромату на Джозефа Байдена в обмін на зусилля тодішньої адміністрації Дональда Трампа щодо запобігання його екстрадиції й усунення його юридичних проблем у США.

Зокрема, у січні 2020-го видання The Washington Post опублікувало фото зустрічі у Парижі Торнера з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Вони перебували у компанії ще двох чоловіків, які допомогли організувати цю зустріч – американських бізнесменів українського походження Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

«Подробиці цієї паризької зустрічі роздмухували вогонь, який вже розгорівся навколо Трампа та ймовірного оголошення йому імпічменту» – йдеться у розслідуванні.

Тоді представники олігарха не захотіли коментувати згадану зустріч. Джуліані заявив, що не має нотаток з цієї події і не пам’ятає подробиць. Дружина Торнера запевнила The Washington Post, що всі закиди на його адресу «повністю сфабриковані». Заперечував свою причетність і сам Фірташ.

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У розслідуванні «Схем» також йдеться, що Дмитро Торнер намагався балотуватися до Верховної Ради у 2019-му році. Тоді Міністерство внутрішніх справ разом зі Службою безпеки України заявили, що цей кандидат під номером 44 у списку від «ОПЗЖ» – насправді громадянин Молдови на ім’я Дмитро Некрасов і нібито «переховується від міжнародного правосуддя». Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та попросили ЦВК зняти його з виборів.

За даними українського слідства, він втік з місць позбавлення волі у Молдові, приїхав до України і зробив собі декілька українських паспортів на різні прізвища: п’ять внутрішніх і чотири закордонних – начебто на підставі підроблених документів. Користуючись цими паспортами, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон. Перевірка Державної міграційної служби виявила, що документи – недійсні.

«Схемам» вдалося з’ясувати, які саме кримінальні справи були відкриті щодо нього у Молдові та в Україні. А також – яким чином після заяв правоохоронців про «втечу від правосуддя» йому не лише вдалося потрапити в Україну, але й відвідувати високі кабінети.

У 2003-2004-му роках в Молдові Торнера, тоді ще Некрасова, засудили за низкою статей: розкрадання майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов’язана із наркотиками, а також викрадення або пошкодження документів. Торнер майже одразу зник з місця обмеження волі та був оголошений Молдовою у розшук.

У партнерстві з журналістами RISE Moldova «Схеми» виявили, що в 2018 році справу було закрито. Адвокат Торнера переконав молдовських правоохоронців у тому, що він не «втік з місця відбування покарання, а просто туди не повернувся» після того, як йому дозволили на п’ять днів залишити заклад – і його зняли з розшуку. Згодом захисник, посилаючись на закінчення термінів давності, домігся через суд звільнення від кримінального покарання для Торнера – за раніше доведені злочини, зокрема, шахрайство і викрадення документів.

Торнер отримав новий молдовський закордонний паспорт та посаду: в cічні 2021 він очолив Федерацію біатлону Молдови.

У цій країні Торнер також обзавівся впливовими зв’язками. Згідно з даними джерел журналістів у правоохоронних структурах Молдови та України, восени 2020 року він мав зустріч із тодішнім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном та його соратниками.

В Україні щодо Торнера в 2019-му році були відкриті провадження за двома статтями – щодо ймовірного використання підроблених документів та незаконного перетину кордону. Пізніше додалася ще одна стаття – щодо можливого шахрайства. Як виявили журналісти, чоловік отримав підозру за двома з цих епізодів і, згідно з рішенням суду, мав перебувати у СІЗО на час слідства, але виїхав з України.

Майже через рік, у серпні 2020 року, Генпрокуратура закрила провадження відносно соратника Фірташа. На запит «Схем» в Офісі генпрокурора лише зазначили, що рішення про закриття «законне та обґрунтоване» та послалися на судову ухвалу, якою це було визнано.

Журналістам вдалося ознайомитись із фрагментом копії постанови про закриття справи і з’ясувати, що слідство не довело шахрайства та не побачило складу злочину у діях Торнера за статтею щодо використання підроблених паспортів. Причина, зокрема, в тому, що слідству не вдалося встановити особу отримувача паспортів на інші прізвища, які також, ймовірно, мав Торнер.

«Тепер у слідства, схоже, залишаються питання лише до співробітників Міграційної служби, які видавали Торнеру паспорти на різні прізвища. Але більше не до нього самого. Українська справа щодо нього, як і молдовська – закрита. В Україні, як і в Молдові, Торнер знятий з розшуку. Таким чином, ймовірний переговірник Фірташа отримав «зелене світло» для вільного пересування світом і відвідин високих кабінетів» – йдеться у розслідуванні.

Відповідно до даних «Схем», соратник Фірташа також, ймовірно, має російське громадянство. А його основне місце проживання – Австрія. За інформацією джерел журналістів, які мають доступ до бази перетину кордону, саме з Відня Торнер в останні роки прилітає в Україну. Зокрема, в лютому 2021-го, щоб потрапити на згадану зустріч до Офісу президента Зеленського.

Журналісти звернулись до Дмитра Фірташа із проханням повідомити, чи відряджав він свого соратника до Офісу президента, і якщо так – то з якою метою. У олігарха до публікації відповідь не надали.

Запитання направили і до самого Торнера – через українського адвоката та дружину.

Окремо «Схеми» звернулися до Офісу президента із запитаннями, з ким там мав зустріч Дмитро Торнер і які питання обговорював, чи звернули увагу на його кримінальне минуле, а також – для чого владі зустрічатись у Києві із представником олігарха, який в Австрії чекає на рішення про екстрадицію. Відповіді поки не отримали.