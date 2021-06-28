У Державному департаменті роз'яснили позицію США щодо екстрадиції Фірташа

У Державному департаменті США роз’яснили, якою є позиція Сполучених Штатів щодо екстрадиції до країни Дмитра Фірташа. Про це в коментарі українській службі Голосу Америки розповів заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент.

«Австрія – це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури. Наша позиція залишається такою ж, як у 2014. Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес», – сказав посадовець.

На запитання, які інструменти можуть використати Сполучені Штати, щоб домогтись екстрадиції, Джордж Кент додав, що у США працюють у цьому напрямку з австрійською владою.

«Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляцій у справі екстрадиції. Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він має бути завершений», – заявив дипломат.

Раніше група конгресменів надіслала до Державного департамента листа з проханням активізувати зусилля з екстрадиції олігарха до США – припустивши, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом», – йдеться в листі.

Своєю чергою, Крістіне Зальцборн, речниця окружного суду Відня з кримінальних справ у коментарі Голосу Америки заявила про відсутність рішення щодо Фірташа.

«Запит на відновлення справи є доволі обширним, як і заяви прокуратури та зустрічної сторони. Таким чином ми не можемо передбачити, коли слід очікувати рішення», – заявила Зальцборн.

У 2014 році американська прокуратура звинуватила Дмитра Фірташа у хабарництві. З того часу олігарх протидіє спробам США домогтися його екстрадиції з Австрії, де він живе більшу частину часу.

США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові у 2006-2010 роках з метою виплати не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам для придбання титанової шахти в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.

Йому висунули обвинувачення в червні 2013 року, а потім заарештували у Відні на прохання США в березні 2014 року – менше ніж через два тижні після втечі президента України Віктора Януковича з Києва внаслідок Революції гідності.

Верховний суд Австрії у червні 2019 року підтримав екстрадицію Фірташа, але суд нижчої інстанції зупинив дію цього рішення, щоб дати Фірташу можливість надати нові докази, які можуть дати підстави для перегляду справи.

Раніше цього року представник австрійського суду сказав Радіо Свобода, що пандемія не дозволила команді правників Фірташа приїхати в Україну для збору нових доказів, включаючи опитування людей.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 18 червня повідомив, що РНБО вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.