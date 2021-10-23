США: суд визнав винним колишнього свідка у справі про імпічмент Трампа

Суд в Нью-Йорку 22 жовтня визнав бізнесмена Лева Парнаса винним у незаконному фінансуванні виборчих кампаній. Зокрема, Парнас визнаний винним у використанні коштів закордонного інвестора з метою вплинути на кандидатів на виборні посади через пожертвування до їхніх виборчих фондів.

Парнас у 2018 році передав 325 тисяч доларів до виборчого фонду, який підтримував тодішнього президента Дональда Трампа.

Інвестор, про якого йдеться – російський фінансист Андрій Муравйов. Парнас і ще один натуралізований американець, Андрій Кукушкін, використовували його кошти, як стверджується, щоб підтримати політиків, які обіцяли допомогти їх бізнес-проєкту, пов’язаному з легальною торгівлею марихуаною.

Звинувачення проти Парнаса були висунуті ще за президентства Трампа. Справа викликала великий інтерес засобів інформації, оскільки Лев Парнас співпрацював із Руді Джуліані, колишнім адвокатом Трампа, одним із прихильників теорії про те, нібито суперник Трампа на виборах Джо Байден був причетний до корупції в Україні. Ці твердження не були підтверджені.

Парнас – уродженець України, який отримав громадянство США. Він був свідком на першому процесі в справі про імпічмент Трампа. Як він стверджував у своїх свідченнях, Джуліані співпрацював із ним і його бізнес-партнером Ігорем Фруманом, намагаючись з їхньою допомогою отримати компромат на Байдена. Дональд Трамп також зустрічався з Парнасом і Фруманом. Після цієї зустрічі вони лобіювали в Конгресі, домагаючись відставки посла США в Києві Марі Йованович, яку критикував президент.

Нинішній вердикт щодо Парнаса прямо не пов’язаний із історією навколо Джуліані та його пошуком компромату на Байдена, як стверджують демократи, на замовлення Трампа. Вирок Парнасу буде оголошений пізніше.