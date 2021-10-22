США: у справі Парнаса про порушення виборчого законодавства починається нарада присяжних

У судовій справі Лева Парнаса, якого звинувачують у порушенні виборчого законодавства в США, 22 жовтня почалася нарада присяжних.

Прокуратура Манхеттена стверджує, що Парнас – громадянин Сполучених Штатів українського походження – використав кошти російського бізнесмена Андрія Муравйова, щоб зробити внесок на користь одного з кандидатів, збрехавши про походження коштів грошей.

«Очевидно, що ці підсудні погодилися пожертвувати гроші Муравйова передвиборчим кампаніям у США», – сказав у заключній заяві помічник прокурора Гейґан Скоттен.

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Разом із Парнасом судять іншого соратника Муравйова, громадянина США Андрія Кукушкіна, який народився в Україні.

Адвокати підсудних у судовому засіданні стверджували, що обидва чоловіки не причетні до внесків на користь кампанії, натомість займалися бізнесом, в тому числі енергетикою та легальними стартапами з виробництва марихуани.

Фінансовий слід підсудних привернув увагу, оскільки Парнас та інший народжений на території колишнього СРСР бізнесмен із Флориди, Ігор Фруман, допомагали Руді Джуліані розслідувати діяльність кандидата від Демократичної партії Джо Байдена під час президентської виборчої кампанії 2020 року.

У той час Джуліані був особистим адвокатом колишнього президента Дональда Трампа.

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Леву Парнасу й Ігорю Фруману висунули раніше звинувачення у порушенні фінансування виборчих кампаній та інших злочинах.

До завдань Парнаса і Фрумана входила допомога Джуліані з пошуком компромату перед минулорічними президентськими виборами на Джо Байдена і його сина Гантера, а також те, що прокурори назвали зусиллями з усунення колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

У вересні Фруман визнав себе винним за одним звинуваченням у вимаганні внеску на користь передвиборчої кампанії від іноземного громадянина.