«Переговірник» Фірташа в Офісі Зеленського: що на Банковій робив соратник олігарха з кримінальним минулим

Старт розслідуванню, що в результаті вийшло далеко за межі України, дало фото, зроблене на Банковій у лютому 2021 року і що опинилось у розпорядженні редакції «Схем». На ньому чоловік у супроводі численної охорони відвідує Офіс президента Володимира Зеленського.

Журналісти з’ясували, що це – Дмитро Торнер, з близького оточення впливового олігарха Дмитра Фірташа. Цей чоловік декілька разів змінював прізвище, паспорти та громадянства. Потрапляв у поле зору правоохоронців одразу двох країн – України та Молдови – і ледь не став народним депутатом, а згодом перебував як в українському, так і в міжнародному розшуку.

Втім, як виявилось, нині соратник Фірташа не лише вільно пересувається вулицями Києва, але і має справи у високих владних кабінетах.

Яку роль цей чоловік відіграє у справах олігарха, який чекає в Австрії на рішення про екстрадицію? Що він робив на Банковій? І як йому, зрештою, вдалось уникнути кримінальної відповідальності?

3 лютого 2021 року.

На фото – чоловік у супроводі численної охорони. Відвідує Офіс президента України.

Ці кадри редакція отримала у своє розпорядження, верифікувала, співставивши з подіями того часу.

З-поміж охоронців журналісти «Схем» впізнали Віктора Резніченка – колишнього співробітника Управління державної охорони. Раніше він охороняв президента Віктора Януковича. А потім його наступника – президента Петра Порошенка.

Хто цей таємний візитер Банкової, у супроводі кількох бодігардів, включно з колишнім президентським охоронцем?

«Переговірник» Фірташа

2019 рік. Вибори до Верховної Ради. Фракція проросійської партії «ОПЗЖ» отримує 44 місця в парламенті.

«Було два великих центри впливу, умовні «донєцкі» і умовні «київські газовики» – тобто Ахмєтов і Фірташ-Льовочкін блоки. Але перед парламентськими виборами 2019 року, росіяни зробили максимум для того, щоб додалась ще група Медведчука. Фактично фракція складається із чотирьох квот. Вони там по списку так і йдуть – перший-другий-третій-четвертий, перший-другий-третій-четвертий Фірташ-Льовочкін-Медведчук-Бойко, Фірташ-Льовочкін-Медведчук-Рабінович», – пояснює політичний оглядач «Української правди» Роман Романюк.

І саме у команді Льовочкіна-Фірташа міг опинитися маловідомий чоловік на ім’я Дмитро Торнер. Та за два дні до виборів у справу втрутилися українські правоохоронці.

МВС разом з СБУ заявили, що цей кандидат від ОПЗЖ «переховується від міжнародного правосуддя», відкрили кримінальне провадження та попросили ЦВК зняти його з виборів.

І ось що тепер про Торнера кажуть депутати, соратником яких він міг стати.

– Я не знаю цього чоловіка, – заявив народний депутат Ілля Кива.

– МВС та СБУ виявили, що в нього ймовірно підроблені паспорти, і через це його зняли з виборів, – сказала журналістка «Схем» Валерія Єгошина.

– Я вам хочу більше сказати: у кожній діжці завжди знайдеться ложка дьогтю, в родині не без виродків, і, повірте мені, це не єдиний негідник, якого виявили.

– Хто саме його привів у команду? – запитала Валерія Єгошина у народного депутата від ОПЗЖ Михайла Папієва.

– У нас же партія, вона формується з регіональних списків, це значить якась регіональна партійна організація запропонувала, – відповів нардеп.

– Чи обговорювалися всередині партії цей скандал і ці звинувачення?

– А який скандал?

– Коли його досить гучно зняли з виборів.

– Ну дивіться, він сам написав заяву і вийшов зі списку, який скандал?

– Його виключило ЦВК, – зауважила журналістка і запитала у Папієва, чи спілкується він з Дмитром Торнером, проте він не відповів та пішов. Дмитро Торнер – це той самий чоловік на фото, який у лютому 2021 року приїжджав на Банкову, у Офіс президента України.

Перше розуміння, хто він такий і чим займається, дають документи, подані до ЦВК. Своїм місцем роботи Дмитро Торнер вказав тоді одну з великих газопостачальних компаній Дмитра Фірташа.

Фірташ – український олігарх, який вже восьмий рік перебуває в австрійській столиці, намагаючись уникнути екстрадиції в США через справу про ймовірне хабарництво.

Про наближеність Дмитра Торнера до розшукуваного американським правосуддям олігарха – окрім формальних документів, поданих ним у ЦВК – ще краще свідчать архівні кадри Радіо Свобода від червня 2019 року з засідання австрійського суду. Тоді проходило слухання справи щодо можливої екстрадиції Фірташа до США. Серед відвідувачів засідання можна було побачити Дмитра Торнера.

Більше того, на доленосне для себе рішення суду, Фірташ очікував у «вузькому колі» – ліворуч від нього нардеп і давній політичний соратник Сергій Льовочкін, праворуч – Дмитро Торнер.

Вперше про Торнера, як про можливого переговірника з боку Фірташа, заговорили у 2020-му. Ось він, на фото, опублікованому виданням The Washington Post.

На знімку зафіксована його зустріч у Парижі з особистим адвокатом на той час кандидата на другий термін президентства Дональда Трампа Руді Джуліані. У компанії ще двох чоловіків, які допомагали організувати цю зустріч – американських бізнесменів українського походження Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

«Вони всі зустрілись у Парижі у сигарному барі. Тому що Торнер представляв Дмитра Фірташа. І Джуліані, і його колеги думали, що, можливо, Фірташ має якийсь компромат щодо Байдена. Ми намагались звернутися до Торнера, і це не вдалося. Як ви знаєте, він така загадкова особистість, дуже важко було знайти якусь інформацію про нього, навіть фотографій дуже мало в інтернеті, нам видалося трохи дивним, що він зустрівся з Руді Джуліані, особистим адвокатом президента», – розповів журналіст The Washington Post Пол Сонне.

Подробиці цієї паризької зустрічі роздмухували вогонь, який вже розгорівся навколо Трампа та ймовірного оголошення йому імпічменту.

«Я не вважаю це імпічментом, бо для мене це розіграш. Це підстава. Вони вчинили жахливо», – говорив тоді про це сам Дональд Трамп.

Трампу офіційно закидали перевищення повноважень через тиск на українську владу. Президент тоді активно шукав компромат на свого головного політичного опонента Джо Байдена і, зокрема, просив сприяння у цьому з боку Володимира Зеленського. Щоб підвищити свої шанси на переобрання у 2020 році.

Стало відомо, що соратники Трампа шукали допомоги не тільки у високих кабінетах України, але й в Дмитра Фірташа.

Згаданий комунікатор з оточення Трампа Лев Парнас публічно заявляв про те, що допомога українського олігарха полягала в тому, щоби зашкодити Байдену, відбулася в обмін на зусилля адміністрації Трампа щодо запобігання його екстрадиції й усунення його юридичних проблем у США. При цьому сам Фірташ все це заперечував.

– Лев Парнас виступив і сказав, що ви знаєте все, що він робив, – запитала Трампа репортерка АВС News Кіра Філліпс під час пресконференції у січні 2020 року.

– Він – шахрай, – відповів Трамп.

– Так ви кажете, що це неправда?

– Він свого роду фанат, який з’являється на зборах коштів. Я нічого про нього не знаю.

Представники олігарха не захотіли коментувати і згадану паризьку зустріч, учасником якої був Дмитро Торнер. У свою чергу адвокат Трампа Джуліані тоді заявив, що не має нотаток з цієї події і не пам’ятає подробиць. А дружина самого Торнера запевнила Вашингтон пост, що всі закиди на його адресу «повністю сфабриковані».

Це була остання публічна згадка про переговірника Фірташа.

І ось тепер, рік потому, Дмитро Торнер з’являється в Києві. І тут, схоже, проводить зустрічі з впливовими людьми. Відвідуючи Офіс президента.

З ким він там зустрічався? Які питання вирішував? І яким чином взагалі там опинився, після гучного зняття з парламентських виборів і заяв СБУ та МВС про його «втечу від правосуддя»?

І, взагалі, через які події він потрапив в поле зору правоохоронців одразу двох країн?

Першими Торнером зацікавились слідчі Молдови. Але до чого тут Молдова?

Одна людина – декілька імен

Варто повернутись у 2019 рік. Тоді за два дні до парламентських виборів в Україні у Міністерстві внутрішніх справ та СБУ заявили: кандидат від ОПЗЖ Дмитро Торнер – «фальшивий кандидат». Бо насправді він – громадянин Молдови, а не України. І не Торнер, а Некрасов. І ще він нібито «переховується від міжнародного правосуддя». Адже у Молдові його розшукують, бо він… втік «з місць ув’язнення».

«Відтак Некрасов Дмитро Григорович, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини», – повідомляли тоді в СБУ.

Після втечі з Молдови, за версією вже українського слідства, він зробив собі з десяток українських паспортів: п’ять внутрішніх і чотири закордонних. На різні прізвища. Все це, за словами правоохоронців, на підставі підроблених документів. Користуючись цими паспортами, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон.

Свою перевірку провела Державна міграційна служба. І визнала: паспорти недійсні. По суті це означало: Торнер – не громадянин України.

А поки в Україні розбирались із паспортами Торнера, сам він, згідно з даними джерел «Схем», які мають доступ до бази авіаперельотів, завбачливо виїхав з країни – за три дні до публічних заяв силовиків.

Пізніше Торнера – під прізвищем Некрасов – оголосили у всеукраїнський та міжнародний розшук. Проте згодом розшукова картка з сайту МВС зникла. Копію запису про це можна знайти тільки у веб-архіві.

Чому так? І чи справді Торнер порушив закон аж в двох країнах?

Сам Торнер наполягає, що ні. Принаймні, він пішов до суду оскаржувати рішення Центрвиборчкому та Міграційної служби.

У задоволенні позову суд йому відмовив. Але цікаво й інше: у рішенні викладена молдовська історія громадянина Торнера. З якої стає зрозуміло, у чому саме його звинуватили місцеві правоохоронці та суди і через що, схоже, він зрештою під іншим прізвищем опинився в Україні, намагаючись витягти свій щасливий квиток до Верховної Ради.

У 2003-2004 роках в Молдові його засудили одразу за низкою статей: це розкрадання майна в особливо великих розмірах; шахрайство; діяльність, пов’язана із наркотиками; а також викрадення або пошкодження документів. Торнер майже одразу зник з місця обмеження волі та був оголошений Молдовою у розшук.

Та за кілька років шукати його перестали, бо до місцевої поліції надійшло нібито його «свідоцтво про смерть». Однак, згодом виявилось, що документ фальшивий. І вже в 2013-му Молдова вдруге оголосила Торнера у міжнародний розшук з метою арешту та подальшої екстрадиції на батьківщину для відбування покарання.

Де він був весь цей час?

Як з’ясували «Схеми», поки Молдова шукала Торнера, він не тільки спромігся оселитися в Україні. Але й навіть змінити тут декілька прізвищ.

Еквілібристику з іменами Торнера журналістам вдалось відстежити за допомогою реєстру судових рішень.

В одному з них описана самим героєм історія, що він насправді не тікав від правосуддя з Молдови, а перебрався з Кишинева до Кіровоградщини через нібито погрози власного батька. Прізвище Некрасов він змінив на Мальченко, потім став Грозним.

А ще через деякий час, як бачимо, взяв прізвище Торнер, під яким і балотувався у Раду. І під яким одружився.

Mrs. Torner

Дружина Дмитра Торнера Ольга – титулована красуня, співачка, ведуча новин.

Ольга не афішує чоловіка, проте охоче про нього розповідає.

«Займається медициною. Також він співпрацює з академіками світовими в сфері нанобіотехнологій. Винаходять якісь нові цікаві речі, як ліки від раку, наприклад. Або … з пептидами працює – теж дуже цікаво», – розповідала вона журналістам.

Якщо звернутись до судового реєстру України, можна побачити, що спільне життя Торнерів не склалося. Вони розлучилися.

Чому це важливо?

Бо саме судовий процес розлучення подружжя Торнерів вивів журналістів на нову можливу особистість цього непересічного громадянина.

«Відповідач (тобто – Торнер) надав до суду заяву... після розірвання шлюбу просить поновити дошлюбне прізвище «Бондаренко», – йшлося у рішенні суду.

Паралельно він докладав усіх зусиль, щоб позбутись інтересу до своєї персони з боку молдовських правоохоронців які розшукували його за лінією Інтерполу. Адже це призводило до багатьох незручностей – потреби змінювати паспорти, прізвища. А зрештою навело на нього фокус українських правоохоронців, які забивши на сполох, закликали ЦВК зняти з виборів Торнера-Некрасова.

І судячи з того, що тепер його можна перестріти у публічному місці, та навіть в Офісі президента, схоже, що вирішити проблеми з законом йому вдалось не лише в Україні, але й в Молдові.

Але як?

Від підозр у кримінальних злочинах до престижної посади у Молдові

Молдова. 2018 рік.

Через кілька місяців після розлучення подружжя Торнерів у Києві, вони одружилися знову. Тепер вже у Кишиневі. Ці дані «Схеми» отримали від джерел у Агентстві державних послуг Молдови.

Після цього громадянин Некрасов, який в Україні просив дати йому прізвище Бондаренко, бере прізвище дружини та стає… Торнером вже в Молдові.

Але як він може вільно одружуватись в країні, де п'ять років тому його повторно оголосили у розшук? А як же ж судове переслідування, вирок, покарання?

«Схеми» спробували відшукати відповіді на ці питання в МВС та генеральній прокуратурі Молдови, але там лише зазначили: відповідь журналістам може зашкодити самому Торнеру.

Тож із власними знахідками «Схеми» звернулися до колег-розслідувачів з об'єднання Rise Moldova. І ось що вдалось з’ясувати.

Адвокат Торнера зміг переконати молдовських правоохоронців у тому, що він не втік з місця відбуття покарання, а просто туди «не повернувся» після того, як йому дозволили на п’ять днів залишити заклад. Його зняли з розшуку. Захисник пішов далі і домігся через суд звільнення від кримінального покарання для Торнера за раніше доведені злочини, зокрема, шахрайство і викрадення документів.

Як? Адвокат послався на закінчення строків давності. Це спрацювало.

Справи у Торнера в Молдові почали налагоджуватися. Він отримав новий молдовський закордонний паспорт та навіть престижну посаду.

У січні 2021-го Дмитро Торнер очолив Федерацію біатлону Молдови. Більше подробиць у публікації RISE Moldova.

Україні, у Молдові Торнер теж обзавівся впливовими зв’язками. Згідно з даними джерел журналістів у правоохоронних структурах обох країн, восени 2020 року він мав зустріч із тодішнім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном та його соратниками.

У той період Торнер починає літати з Кишинева до Києва.

Кишинів-Київ

Якщо з молдовською кримінальною справою журналісти розібрались, її закрили і Торнер був звільнений від покарання, то як бути з українським розслідуванням, гучно проголошеним відомствами тоді Арсена Авакова та Івана Баканова?

Щодо ймовірно підроблених документів та незаконного перетину кордону.

Він же через це був оголошений у розшук? Яким чином він тепер вільно заїжджає в Україну? І не просто заїжджає, а відвідує високі кабінети?

«Схеми» звернулися за роз’ясненнями до Нацполіції, МВС, СБУ, прокуратури, але правоохоронці відмовились надавати будь-які деталі, здебільшого посилаючись на таємницю слідства, яке ще триває.

Журналістам довелось складати цей пазл самостійно, з юристом аналізуючи уривчасті дані з судового реєстру.

«З цієї ухвали ми розуміємо, що даній особі було повідомлено про підозру у скоєнні двох злочинів з трьох, серед яких розслідувались такі епізоди, як використання завідомо підробленого документу та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Щодо незаконного перетину державного кордону особі не було повідомлено про підозру», – розповідає адвокат юридичної компанії «Міллер» Ілля Воробйов.

Шахрайство?

Але раніше такої статті не було. Вона з’явилась пізніше. Згодом всі епізоди об’єднали в одну справу.

Принаймні за двома статтями Торнер таки отримав підозру. За рішенням суду навіть мав перебувати у СІЗО на час слідства, втім, як з’ясували «Схеми», завчасно виїхав за кордон.

Але цікаво інше. Не минуло й року, як Генпрокуратура у серпні 2020 року закрила провадження відносно нього.

Чому?

«Схемам» вдалось ознайомитись із фрагментом копії постанови про закриття справи.

Слідство не довело шахрайство. Та, головне, не побачило складу злочину у діях Торнера за статтею щодо використання підроблених паспортів. Законність закриття провадження ще й була закріплена рішенням суду. Журналісти звернулись із запитом на ім’я Ірини Венедіктової з проханням повідомити, що завадило слідству довести факти, про які так гучно заявляли правоохоронці напередодні виборів?

У офісі генпрокурора відповіли: рішення щодо закриття провадження було «законним та обґрунтованим». Більше деталей повідомити не можуть.

За даними «Схем», в обґрунтуванні закриття провадження відносно Дмитра Торнера, зокрема, було таке: слідству не вдалось встановити особу, якій видавались паспорти на прізвища Мальченко, Грозний. А тому, мовляв, й до самого Торнера запитань у правоохоронців більше немає.

«Схеми» також поспілкувались з українським адвокатом Дмитра Торнера.

«Будь-яка особа, яка намагається отримати, будучи не громадянином України, відповідне документування себе паспортом громадянина України, звертається до певних спеціалістів, юристів, адвокатів. Я вважаю, що не пощастило Дмитру Торнеру з тими спеціалістами, до яких він звернувся. Вважати, що прибуваючи до міграційної служби, вона надає йому завідомо підроблені документи, у Торнера ніяких підстав не було. Зміна відповідних прізвищ в нього відбувалася на підставі оформлення виключно шлюбних стосунків», – наголосив адвокат Дмитра Торнера Андрій Циганков.

Чому тоді в Нацполіції та Генпрокуратурі «Схемам» відповіли що розслідування триває?

«Було закрите кримінальне провадження стосовно особи, однак сам факт розслідування кримінального правопорушення продовжується», – роз’яснив юрист Ілля Воробйов.

І справді, як з’ясували «Схеми», зрештою розслідування спустили на обласну поліцію Кіровоградщини. Тепер у слідства, схоже, залишаються питання лише до співробітників міграційної служби, які видавали Торнеру паспорти на різні прізвища. Але більше не до нього самого.

Отже. Українська справа, як і молдовська, закрита. В Україні, як і в Молдові, Торнер знятий з розшуку. Таким чином переговірник Фірташа отримав «зелене світло» для вільного пересування світом.

При чому, як з’ясували «Схеми», не тільки дві ці країни – Молдова та Україна – стали прихистком для бізнесмена. Торнер, схоже, має ще й російське громадянство. Відповідно до даних бази перетину кордону РФ, у 2017-му він подорожував саме за російським закордонним паспортом. І, схоже, має цей документ досі.

Та його основне місце проживання зараз, за даними «Схем», Австрія. Підтверджують це і фото його родини в одному з маєтків Відня.

Та і сама дружина Торнера у 2016-му публічно стверджувала, що чоловік має австрійське громадянство. За даними джерел «Схем», які мають доступ до бази перетину кордону, зрештою, саме з Відня Торнер в останні роки прилітає в Україну. Зокрема, в лютому 2021-го, щоб потрапити на ту саму зафіксовану зустріч до Офісу президента Зеленського.

Тож з ким міг зустрічатися там Дмитро Торнер і які питання обговорювати? Та для чого владі зустрічатися у Києві із представником олігарха, який в Австрії чекає на рішення про екстрадицію?

У США Фірташа звинувачують у дачі хабаря посадовцям в Індії з метою отримання ліцензії на видобуток титану, який Фірташ начебто планував постачати американській компанії «Боїнг». Судова епопея навколо його видачі на запит США триває досі.

«Ми розпочали цей процес, на жаль, більш ніж 7 років тому, і до цих пір ми чекаємо», – сказав тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Сам Фірташ і його захист неодноразово заявляли, що вважають цей процес політично мотивованим.

В Україні про Фірташа теж не забувають.

«Ми чітко бачимо різницю між поняттями «великий бізнес» та «олігархічний клас». А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше підтримується. Друге закінчується», – зазначив у своєму зверненні Володимир Зеленський у березні 2021 року.

Влітку цього року проти Фірташа в Україні були введені санкції. У олігарха це рішення назвали «несправедливим», та заявили, що Фірташ «категорично відкидає висунуті звинувачення».

Хоча, зауважують фахівці, на роботу його бізнесу в Україні рішення РНБО це особливо не вплинуло.

«Я б не сказала, що на сьогодні влада якимось чином суттєво заважає Дмитру Фірташу вести бізнес в Україні. У Фірташа сьогодні в Україні є три великих активи, якщо це можна так назвати. Перше – це активи на газовому ринку, тобто він на сьогодні займає більше 60% ринку постачання газу населенню, розподілу газу. У нього є добривні заводи, які також мають всі ознаки таких, що мають монопольне домінуюче становище і це достатньо прибутковий бізнес також. І третій напрямок – це титановий бізнес. Тобто тут мова не йде про якісь там тисячі або мільйони, тут мова йде якраз про мільярди гривень», – розповіла засновниця «Ліги антитрасту», держуповноважена АМКУ у 2015–2019 роках Агія Загребельська.

«Схеми» звернулись до Дмитра Фірташа із проханням повідомити, чи відряджав він свого соратника Дмитра Торнера до Офісу президента, і якщо так, то з якою метою.

У олігарха до виходу розслідування відповідь не надали.

Можна довго будувати здогадки, з ким саме в Офісі президента мав зустріч Дмитро Торнер, які питання та в чиїх інтересах вирішував. «Схеми» вирішили про це прямо запитати у сторін зустрічі.

Всіма доступними методами, в тому числі через українського адвоката та дружину, «Схеми» надіслали ці запитання Дмитру Торнеру, а також попросили його прокоментувати усі ключові факти з розслідування стосовно його численних паспортів та громадянств, а також кримінальних справ.

Редакція чекає на відповідь.

Журналісти також відправили розгорнутий запит у Офіс президента, з проханням детально розповісти про причини візиту Торнера на Банкову, з ким мав зустріч та що міг вирішувати. Адже саме на необхідності прозорості роботи влади неодноразово наголошував президент Зеленський.

Запитали «Схеми» також, чи не бентежило Офіс президента кримінальне минуле свого візитера. Адже ще за рік до цього візиту, відомство соратника президента Івана Баканова було серед тих, які публічно заявляло про переховування Торнера «від міжнародного правосуддя».

Але до публікації редакція відповіді так і не отримала.