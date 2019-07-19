ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від «Опозиційної платформи», який «не є громадянином України»

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Дмитра Торнера, який був 44 номером у списку партії «Опозиційна платформа – За життя».

У ЦВК розповіли, що 12 липня компетентні органи поінформували про можливе незаконне оформлення кандидатом низки паспортних документів, що може свідчити про його незаконне перебування у громадянстві України.

У Державній міграційній службі у відповідь на листи ЦВК повідомили, що документи визнано такими, які оформлені з порушенням вимог законодавства та є недійсними і підлягають вилученню та знищенню. Водночас у ДМС зазначили, що Торнер (попередні прізвища – Мальченко, Грозний) не звертався до них із проханням надати йому громадянство.

Після низки перевірок ЦВК дійшла висновку, що Торнер «не є громадянином України», а тому не може бути зареєстрований кандидатом у народні депутати.

«Опозиційна платформа – За життя» не коментувала рішення Центральної виборчої комісії.

​Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.