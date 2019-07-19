ЦВК: Верховний суд 20 липня ухвалить рішення щодо реєстрації Онищенка кандидатом у депутати

Верховний суд 20 липня ухвалить рішення щодо реєстрації депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено», – сказала Сліпачук.

Вона зазначила, що прізвища Онищенка немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.

«Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю», – заявила Сліпачук.

17 липня Шостий апеляційний суд Києва дозволив народному депутату-втікачу Олександру Онищенку брати участь у виборах до Верховної Ради від Соціалістичної партії в окрузі №93.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.