«Опора»: перед виборами на політичну рекламу у Facebook витратили 1,8 млн доларів

У період з 24 травня до 15 липня на політичну рекламу у соціальній мережі Facebook витратили 1,8 мільйона доларів, йдеться у звіті громадянської мережі «Опора».

Найбільше на рекламу у Facebook витратили партії «Голос» (232 344 долари, 470 рекламних дописів), «Європейська солідарність» (209 780, 250 дописів), «Сила права» (136 915 66 дописів), «Слуга народу» (69 576, 560 дописів) та «Батьківщина» (72 888 та 76 дописів).

Водночас найбільше рекламних оголошень розмістили «Опозиційна платформа – За життя» (2 350) та «Партія Шарія» (1 607).

«Найбільша кількість переглядів політичної реклами припадає на місто Київ – 14,5%, Львівську область – 9,28% та Дніпропетровську область – 7,61%. Найменшу кількість політичної реклами у Facebook бачили жителі Луганської – 0,71% та Херсонської областей. Варто зазначити, що соціальна мережа Facebook не поширює українську політичну рекламу на жителів АР Крим та міста Севастополь», – йдеться у звіті «Опори».

​Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші балотуються в 199 мажоритарних округах.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.