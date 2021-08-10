Титановий бізнес Фірташа заявляє про позбавлення права на розробку родовища, яке хоче оскаржити в суді

Титановий бізнес компанії Group DF, яку контролює підсанкційний український олігарх Дмитро Фірташ, заявляє, що Державна служба геології та надр України «незаконно» позбавила компанію з його складу права на розробку родовища титанових руд, і це рішення хочуть оскаржити в суді.

Як мовиться в заяві компанії Group DF, 4 серпня Держгеонадра позбавила компанію «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (МГЗК) права на розробку Селищанського родовища титанових руд у Житомирській області, яке вона отримала як «законний переможець аукціону», натомість новим переможцем аукціону призначили державну Об’єднану гірничо-хімічну компанія (ОГХК), яка зайняла друге місце за результатами аукціону. І вже 9 серпня між Держгеонадр і ОГХК був підписаний договір про купівлю-продаж спецдозволу на користування надрами.

Перегляд рішення про продаж спеціального дозволу Межиріченському ГЗК був ініційований ОГХК за «лобістської підтримки» Фонду державного майна України, в управлінні якого перебуває державна компанія, стверджують у компанії Фірташа.

«ОГХК направила лист в Держгеонадра, в якому висунула ряд безпідставних звинувачень щодо МГЗК, звинувативши компанію в «фінансуванні тероризму та діях в інтересах Росії», посилаючись на інтернет-публікації в ЗМІ від 2015 року. Відповідні листи надійшли в Держгеонадра, Головне управління СБУ та Офіс генерального прокурора. Цей лист послужив приводом для Держгеонадр призупинити підписання договору з Межиріченським ГЗК і направити відповідні запити до Головного управління СБУ і Державної служби фінансового моніторингу. Наголошуємо, що жодне з них не надало жодних доказів або офіційного підтвердження висунутих адвокатом ОГХК звинувачень проти МГЗК», – заявили в Group DF.

У компанії кажуть, що формальним приводом для Держгеонадр для позбавлення МГЗК перемоги став лист управління СБУ в Житомирській області, спрямований відомством за власною ініціативою. Відомство повідомило про наявність кримінальної справи від 22.01.2015 №4201500000000056, у якій висувалися звинувачення у фінансуванні тероризму. Але, заявляють у Group DF, на цей час ці звинувачення повністю зняті СБУ у 2020 році у зв’язку з відсутністю складу злочину.

«Юридична служба титанового бізнесу групи оскаржить незаконне рішення Держгеонадр у суді і, якщо буде потрібно, відстоюватиме свої законні права в міжнародних судах», – заявили в компанії Фірташа.

Адвокат титанового бізнесу Group DF Роман Чишинський, слова якого цитуються в повідомленні, заявив, що скасування результатів аукціону – «частина системного тиску на титановий бізнес компанії».

Держгеонадра на цей час не коментували цієї заяви. Інформацію про перехід до ОГХК права купити спецдозвіл на Селищанську ділянку підтвердив виданню Nadra.info тимчасовий виконувач обов’язків голови правління ОГХК Артур Сомов. При цьому він відзначив, що компанія ще не заплатила за спецдозвіл.

За повідомленнями, 14 квітня відбувся аукціон із продажу спецдозволу, який дає право на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку титанових руд на Селищанській ділянці в Житомирській області. За лот змагалися три учасники. Торг завершився перемогою ставки МГЗК, що входить до Group DF Дмитра Фірташа, – 50,1 мільйона гривень; державна ОГХК зі ставкою 50 мільйонів гривень рівно лишилася другою.

Тим часом ФДМУ готує ОГХК до приватизації – за повідомленнями, аукціон запланований на 31 серпня. Тож, за словами коментаторів, держава зацікавлена в розширенні сировинної бази цієї компанії напередодні спроби її продажу.

18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити «максимальний комплект санкцій», зокрема, проти Дмитра Фірташа, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання ради.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин запровадження цих санкцій, Данілов сказав: «Що стосується Фірташа – це його участь у титановому бізнесі, це постачання сировини, яка потім іде, і це відслідковано нашими розвідниками, Службою безпеки, на військові підприємства Росії, і ми не можемо допустити, щоб це продовжувалося. А це продовжувалося доволі довго».

Фірташ тоді ж «категорично заперечив» звинувачення з боку РНБО.

24 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію ті санкції, запроваджені РНБО. Тоді ж були оприлюднені й списки фізичних і юридичних осіб, які під ці санкції потрапляють.

Але з кількох компаній титанового бізнесу Фірташа під ті санкції – анулювання спецдозволів на користування надрами – потрапила тільки одна, «Валки-Ільменіт»; Межиріченський ГЗК не втратив тоді наявної ліцензії на Межирічне родовище в Житомирській області.

Сам Дмитро Фірташ із 2014 року перебуває в Австрії під домашнім арештом, чекаючи на остаточні рішення судів щодо його екстрадиції до США, де його хочуть притягти до відповідальності за звинуваченням у хабарництві – як стверджує обвинувачення, він дав хабаря посадовцям в Індії з метою отримати там ліцензію на видобуток титану. У матеріалах слідства стверджується, що цей титан Фірташ планував постачати американській компанії «Боїнг». Фірташ неодноразово заявляв, що вважає це судове переслідування політично мотивованим.