Суд повернув державі титано-магнієвий комбінат у Запоріжжі, раніше приватизований компанією Фірташа

Господарський суд Запорізької області ухвалив рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави, повідомила 4 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За цим повідомленням, суд «задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Йшлось про розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі комбінату», – йдеться у повідомленні.

В антикорупційній прокуратурі нагадали, що аналогічне рішення суд ухвалив у липні 2018 року, але згодом Верховний суд задовольнив скаргу компанії Фірташа і скерував справу на новий розгляд.

Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» із орбіти бізнесмена Дмитра Фірташа в 2013 році створила ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Це сталося після перемоги заявки компанії на конкурсі Фонду державного майна для залучення інвестицій на комбінат. Компанія мала інвестувати в модернізацію підприємства 110 мільйонів доларів, але кошти були витрачені менеджментом компанії не за цільовим призначенням.