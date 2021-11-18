Фільм Сенцова «Носоріг» визнаний найкращим на фестивалі в Стокгольмі, Філімонов – найкращий актор

Стрічка українського режисера Олега Сенцова «Носоріг» отримала нагороду як найкращий фільм Стокгольмського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомила пресслужба фестивалю 18 листопада.

Крім того, лідер організації «Гонор» Сергій Філімонов, який виконав головну роль у фільмі, отримав нагороду як найкращий актор.

«Ми з гордістю презентуємо переможців Стокгольмського міжнародного кінофестивалю-2021. Цьогорічний головний переможець – стрічка «Носоріг» Олега Сенцова, який отримає престижного Бронзового коня за найкращий фільм, та головний актор якої Сергій Філімонов переміг у номінації «найкраща чоловіча роль» за втілення ним злочинця Носорога», – повідомляють організатори фестивалю.

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Світова прем’єра фільму «Носоріг» відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кіновестивалі у конкурсній програмі «Горизонти».

У вересні ж Сергія Філімонова визнали найкращим актором на 15-му Міжнародному фестивалі артхаусного кіно в Батумі, Грузія, за його головну роль у стрічці.