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Політика

«Руйнування Імперії Зла»: історія Незалежності України в сучасному серіальному форматі

Київ, 30 вересня 1990 року. Мітинг, на якому закликали до виходу України зі складу СРСР Фото:Andrei Solovyev (TASS)
(Рубрика «Точка зору»)

До 30-річчя української Незалежності було приурочено чимало урочистих подій і мистецьких проєктів. Деякі з них були доречними й видовищними, а деякі здавалися просто способом витратити бюджетні гроші. Одним із найякісніших проєктів став документальний серіал від суспільного мовника «Колапс: як українці зруйнували імперію зла». Він важливий насамперед тим, що нагадує: Незалежність не впала на нас із неба.

Мітинг із закликами до розпуску Верховної Ради, відставки уряду і вимогами про вихід України зі складу СРСР. Окрім синьо-жовтих прапорів, майорять і червоно-чорні. Київ, 30 вересня 1990 року
Мітинг із закликами до розпуску Верховної Ради, відставки уряду і вимогами про вихід України зі складу СРСР. Окрім синьо-жовтих прапорів, майорять і червоно-чорні. Київ, 30 вересня 1990 року

Місія здійсненна

Ми живемо в час, коли конкуренція за глядача стала глобальною і надзвичайно напруженою. Тому перед творцями серіалу про Незалежність (автор і продюсер – Ярослав Лодигін, сценарист – Олександр Зінченко, режисер – Сергій Лисенко) стояло передусім два завдання. Перше – зняти історично достовірний і цікавий фільм про дні, коли Україна виборювала свою незалежність. Друге – зробити це настільки технічно й сюжетно досконало, щоб у глядача не виникло бажання перемкнутися на умовний «Нетфлікс». З обома завданнями команда впоралася – серіал вийшов таким, що від нього неможливо відірватися.

Демонстрація в центрі Києва після мітингу, на якому закликали до виходу України зі складу СРСР. Київ, 30 вересня 1990 року
Демонстрація в центрі Києва після мітингу, на якому закликали до виходу України зі складу СРСР. Київ, 30 вересня 1990 року

Тема Незалежності лише на перший погляд є легкою і всім відомою, насправді ж вона є великим викликом – адже дуже складно опрацювати її так, щоб створити глядачеві відчуття новизни. Саме це й було моїм найбільшим враженням уже після перегляду першої серії «Колапсу»: здавалося, що я знаю всі подробиці й перипетії тих днів, знаю, зрештою, результат – 24 серпня ми проголосили Незалежність, але серце все одно пришвидшувалося, а дихання ставало уривчастим від драматичної напруги.

Народний депутат Левко Лук'яненко біля Верховної Ради спілкується з людьми у день проголошення Незалежності України. Київ, 24 серпня 1991 року
Народний депутат Левко Лук'яненко біля Верховної Ради спілкується з людьми у день проголошення Незалежності України. Київ, 24 серпня 1991 року

Це справді блискуча телевізійна робота, бо вона не залишає байдужою, хоч і знята на, здавалось би, «заїжджену» тему. До речі, це один із уроків, який в Україні ще не став очевидним: треба робити не просто патріотичний продукт, а насамперед якісний продукт, і саме завдяки своїй якості він стане патріотичним, бо викликатиме відчуття гордості за чудово зроблену роботу й талановитих українських професіоналів.

Наметове містечко в центрі Києва під час студентської Революції на граніті. Київ, жовтень 1990 року
Наметове містечко в центрі Києва під час студентської Революції на граніті. Київ, жовтень 1990 року

Так, комуністи, але наші комуністи!

Дві речі вразили мене в цьому серіалі найбільше: перша – це якість наших політичних еліт 30 років тому. Коли слухаєш розповіді цих депутатів, коли стежиш за їхньою поведінкою та, як сказали б нині, транспарентними (прозорими) принципами роботи, виникає болісне відчуття, що за 30 років управлінський клас у нас сильно деградував. Чесно кажучи, у мене навіть виникли сумніви, чи зміг би теперішній склад Верховної Ради провести таку колосальну політичну спецоперацію, якою було проголошення Незалежності – і йдеться тут не тільки про політичну волю, а й про інтелектуальну відвагу та дипломатичний талант досягати вигідних країні компромісів.

В ключові моменти історії саме єднання забезпечує Україні перемогу – так було у 1991-му, і в 2014-му

Другий несподіваний момент – це ламання старого стереотипу про те, що до Незалежності доклалися лише рухівці. Так, без Народної Ради й особисто Чорновола незалежності (принаймні в серпні 1991-го) у нас би не було, але так само її не було б і без комуністів, які в ключовий історичний момент голосували за Україну (і за своє самозбереження, звісно). Для мене це стало відкриттям, бо до пана Кравчука й тодішніх комуністів я завжди мав негативне ставлення, але тепер, завдяки правильно розставленим у серіалі акцентам, бачу, що без таланту Кравчука як переговорника, без його комуністично-кабінетного вишколу нам також було б непереливки – зокрема у діалозі з конаючим СРСР, Горбачовим і Єльциним. Це ще раз доводить, що в ключові моменти історії саме єднання забезпечує Україні перемогу – так було у 1991-му, і в 2014-му.

Акція «Поховання СРСР», яку організувала Спілка незалежної української молоді (СНУМ). Київ, 30 вересня 1990 року
Акція «Поховання СРСР», яку організувала Спілка незалежної української молоді (СНУМ). Київ, 30 вересня 1990 року

Що далі?

У ювілейні дні всі 7 серій «Колапсу» транслював телеканал «UA:Перший», пізніше серії почали з’являтися і у вільному доступі в ютубі. Мабуть, було помилкою публікувати їх не одразу, а з тижневою паузою, бо перша серія набрала 200 тисяч переглядів, а наступні вже відстають за показниками. Якби всі 7 серій одразу були доступними, то глядачі могли б їх переглянути за одну ніч – погодьтеся, немає кращої похвали серіалу, ніж жертвування власним сном.

Було б доречним висунути творчий колектив «Колапсу» на здобуття Шевченківської премії

Цей серіал стане в нагоді студентам та школярам, зробить вивчення української історії цікавішим і живішим, особливо для тих людей, що народилися вже після доленосного серпня 1991 року. Я впевнений, що серіал – завдяки філігранній роботі з геополітичним контекстом – буде цікавим і для закордонної публіки, зокрема для країн колишнього «східного блоку». І вважаю, що було б цілком доречним висунути творчий колектив «Колапсу» на здобуття Шевченківської премії – вони її заслужили.

Київ, 30 листопада 1991 року. Під час агітації в центрі української столиці у переддень Всеукраїнського референдуму за незалежність України. На референдумі 1 грудня український народ підтвердив прагнення жити в незалежній державі – 90,32% його учасників відповіло: «Так». Загалом в голосуванні взяло участь 84,18% виборців України
Київ, 30 листопада 1991 року. Під час агітації в центрі української столиці у переддень Всеукраїнського референдуму за незалежність України. На референдумі 1 грудня український народ підтвердив прагнення жити в незалежній державі – 90,32% його учасників відповіло: «Так». Загалом в голосуванні взяло участь 84,18% виборців України

Андрій Любка – письменник

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

1989 рік. Україна руйнує СРСР: Установчий з’їзд Руху у 20 фотографіях
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1989 рік. Україна руйнує СРСР: Установчий з’їзд Руху у 20 фотографіях

У роботі установчого з’їзду Народного руху України взяли участь понад 1100 делегатів з усіх областей України, включно з Кримською областю, та від українців у Латвії і Литві
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    Андрій Любка

    Український поет, прозаїк, есеїст. Автор восьми книжок, лауреат літературних премій «Дебют» та «Київські лаври». Твори перекладені на понад десять мов, окремими книжками виходили в Австрії та Польщі. Живе в Ужгороді.

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