Росія: на офіс центру «Меморіал» напали під час показу фільму «Ціна правди»

У Москві в офісі правозахисного центру «Меморіал» (визнаного російською владою «іноземним агентом») напали кілька. Інцидент стався під час показу фільму Аґнешки Холланд «Гарет Джонс» (в українському прокаті – «Ціна правди»). Перегляд був організований спільно з польським культурним центром.

Як повідомили російській службі Радіо Свобода в «Меморіалі», приблизно через 10 хвилин після початку фільму до зали увірвалися люди в масках і наказали всім лежати. Багато глядачів злякалися, вирішивши, що відбувається захоплення заручників.

Потім нападники піднялися на сцену, стали називати присутніх «фашистами» і вигукувати гасла «Геть!» і «Йди!».

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До приїзду поліції вдалося затримати трьох людей. Їх забрали до відділку. Подробиць про нападників і їхні мотиви наразі немає.

Фільм, під час показу якого стався напад, оповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України.

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство «Меморіал» – некомерційна організація, що займається дослідженням політичних репресій в СРСР і сучасній Росії.

Міністерство юстиції Росії визнав правозахисний центр «іноземним агентом» у 2014 році. Історико-просвітницьке товариство було визнано «іноагентом» у 2016-му.