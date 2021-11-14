Аристократ, бунтар, борець за Україну: Василь Вишиваний стане героєм фільму

Популярність біографічного драматичного телесеріалу «Корона» (The Crown – англ.) є свідченням того, що у світі є попит на історичні фільми про монарших осіб, представників відомих династій. Українська історія мала свого представника аристократичного європейського роду в особі Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного), про якого цікаво розказати світові і який поєднує Україну з європейським контекстом. На прикладі біографії Василя Вишиваного можна чітко побачити, що Україна була невід’ємною частиною суспільно-політичних процесів в Європі. На цьому наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода культуролог Ольга Ковтун, дослідниця життєпису ерцгерцога, якій належить ідея зняти повнометражний художній фільм по нього.

– Що надихнуло вас на ідею створення художнього фільму про Василя Вишиваного?

Постать Василя Вишиваного, в Європі знаного як Вільгельм Габсбург, як на мене, висвітлена недостатньо. Звісно, є книжка «Червоний князь. Таємні життя габсбурзького ерцгерцоґа» відомого американського історика Тимоті Снайдера, маємо чудову оперу «Вишиваний. Король України», на прем’єрі якої у Харкові мені пощастило побувати. Це була непересічна харизматична особа, про яку хочеться дізнатися більше.

З одного боку, це історична постать, а з іншого, перед нами відкривається жива людина, яка жила, любила, захоплювалась, ризикувала, конфліктувала, мала політичні симпатії. Він прожив хоч і недовге, але таке насичене і яскраве життя, яке просто проситься на екрани. Інтерес до Василя Вишиваного я перейняла від свого батька, який цікавився його життєписом. Він порадив звернути увагу на постать Василя Вишиваного, коли я ще була студенткою.