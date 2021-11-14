Аристократ, бунтар, борець за Україну: Василь Вишиваний стане героєм фільму

Популярність біографічного драматичного телесеріалу «Корона» (The Crown – англ.) є свідченням того, що у світі є попит на історичні фільми про монарших осіб, представників відомих династій. Українська історія мала свого представника аристократичного європейського роду в особі Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного), про якого цікаво розказати світові і який поєднує Україну з європейським контекстом. На прикладі біографії Василя Вишиваного можна чітко побачити, що Україна була невід’ємною частиною суспільно-політичних процесів в Європі. На цьому наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода культуролог Ольга Ковтун, дослідниця життєпису ерцгерцога, якій належить ідея зняти повнометражний художній фільм по нього.
– Що надихнуло вас на ідею створення художнього фільму про Василя Вишиваного?
Постать Василя Вишиваного, в Європі знаного як Вільгельм Габсбург, як на мене, висвітлена недостатньо. Звісно, є книжка «Червоний князь. Таємні життя габсбурзького ерцгерцоґа» відомого американського історика Тимоті Снайдера, маємо чудову оперу «Вишиваний. Король України», на прем’єрі якої у Харкові мені пощастило побувати. Це була непересічна харизматична особа, про яку хочеться дізнатися більше.
З одного боку, це історична постать, а з іншого, перед нами відкривається жива людина, яка жила, любила, захоплювалась, ризикувала, конфліктувала, мала політичні симпатії. Він прожив хоч і недовге, але таке насичене і яскраве життя, яке просто проситься на екрани. Інтерес до Василя Вишиваного я перейняла від свого батька, який цікавився його життєписом. Він порадив звернути увагу на постать Василя Вишиваного, коли я ще була студенткою.
– Які риси характеру Василя Вишиваного вам видаються особливо цікавими?
– Він був амбітним, пристрасним, екстравагантним. Його можна вважати людиною свого часу, і разом з тим він ніби випереджав його.
Опанував мову, елегантно поєднував вишиванки з військовою формою
Мене захоплювало і дивувало, як він, представник славетної династії, приїхав в Україну, жив серед гуцулів, опанував мову, так елегантно поєднував вишиванки з військовою формою, за що і отримав своє друге ім’я. Виходить, в крові мав неабияку дозу авантюризму!
– На формування такої вдачі ерцгерцога, певно, вплинули його родина, його походження…
– Безумовно! Він був наймолодшим із шести дітей Карла Стефана Габсбурга і Марії Терезії Австрійської-Тосканської.
Його батьки мали цікаву стратегію виховання дітей. Вони навмисне дистанціювалися від віденського двору і протоколу, оселилися в розкішному маєтку в невеликому містечку на території сучасної Хорватії.
Діти отримали чудову освіту. Для батька Василя було важливим, щоб, крім дисципліни, в домі панувала певна свобода. Він любив подорожувати зі своїми нащадками, часто інкогніто. Вважав, що діти мають бачити світ, розвиватися. Певно, таку любов до пригод і всього нового Василь Вишиваний взяв від батька.
– Як він вперше приїхав в Україну?
– У своїй автобіографії він пише, що приїхав у Карпати на потягу, також інкогніто. Новий край захопив його, він швидко вивчив українську, відкрив для себе людей. Згодом став полковником Українських січових стрільців.
Оця зміна ідентичності, з одного боку, була зумовлена політичними мотивами, очевидно, він мав намір стати на чолі держави, а з іншого – він був дуже сприйнятливий до іншої культури, був готовий впустити її в себе, це його щиро захоплювало.
– Повернімося до фільму. Ви анонсуєте стрічку як «історико-біографічну шпигунську драму». Шпигунство також було присутнє в житті Василя Вишиваного?
– Ми мало що знаємо про 20-30-ті роки в житті Василя Вишиваного. Це був період еміграції. З невеликого масиву даних відомо, що він жив в Іспанії, потім опинився у Франції.
Підтримував зв’язки з ОУН. Він вважав, що СРСР – це ворог, загроза для Європи
Вільгельм продовжував працювати на українську справу, підтримував зв’язки з ОУН, з розвідками різних країн. Він вважав, що СРСР – це ворог, загроза для Європи, він шукав, як можна протидіяти цій силі. Його контакти зі спецслужбами були дуже широкими, можливо, вони й спричинили його арешт, подальше перевезення його до Радянського Союзу і, зрештою, трагічну загибель у Лук’янівській тюрмі.
– На якому етапі перебуває зараз ваша робота над фільмом?
– Нині готовий презентаційний пакет матеріалів кінопроєкту, пишеться сценарій. Для продовження роботи ми плануємо залучати міжнародних партнерів. Я дуже рада, що ідею зняти художній фільм про Василя Вишиваного підтримав Український культурний фонд.
Це постать справді світового масштабу, вона не втратила актуальності у наш час. Висвітлюючи сторінки біографії Василя Вишиваного на світовому рівні, тим самим ми розповідаємо і про Україну.
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Віталій Портников
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