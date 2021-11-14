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Аристократ, бунтар, борець за Україну: Василь Вишиваний стане героєм фільму

Непересічна постать австрійського архікнязя, полковника Легіону Українських січових стрільців Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного) звертає на себе увагу ще й через те, що його біографія тісно переплітається з історією України і європейським політичним життям XX століття Фото:Фото з книги «Український патріот із династії Габсбургів» (Official publication)

Популярність біографічного драматичного телесеріалу «Корона» (The Crown – англ.) є свідченням того, що у світі є попит на історичні фільми про монарших осіб, представників відомих династій. Українська історія мала свого представника аристократичного європейського роду в особі Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного), про якого цікаво розказати світові і який поєднує Україну з європейським контекстом. На прикладі біографії Василя Вишиваного можна чітко побачити, що Україна була невід’ємною частиною суспільно-політичних процесів в Європі. На цьому наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода культуролог Ольга Ковтун, дослідниця життєпису ерцгерцога, якій належить ідея зняти повнометражний художній фільм по нього.

– Що надихнуло вас на ідею створення художнього фільму про Василя Вишиваного?

Постать Василя Вишиваного, в Європі знаного як Вільгельм Габсбург, як на мене, висвітлена недостатньо. Звісно, є книжка «Червоний князь. Таємні життя габсбурзького ерцгерцоґа» відомого американського історика Тимоті Снайдера, маємо чудову оперу «Вишиваний. Король України», на прем’єрі якої у Харкові мені пощастило побувати. Це була непересічна харизматична особа, про яку хочеться дізнатися більше.

З одного боку, це історична постать, а з іншого, перед нами відкривається жива людина, яка жила, любила, захоплювалась, ризикувала, конфліктувала, мала політичні симпатії. Він прожив хоч і недовге, але таке насичене і яскраве життя, яке просто проситься на екрани. Інтерес до Василя Вишиваного я перейняла від свого батька, який цікавився його життєписом. Він порадив звернути увагу на постать Василя Вишиваного, коли я ще була студенткою.

Культуролог, дослідниця та авторка ідеї фільму Ольга Ковтун вважає, що Габсбург-Вишиваний прожив надзвичайно насичене і яскраве життя, яке справді можна назвати «кінематографічним»
Культуролог, дослідниця та авторка ідеї фільму Ольга Ковтун вважає, що Габсбург-Вишиваний прожив надзвичайно насичене і яскраве життя, яке справді можна назвати «кінематографічним»

– Які риси характеру Василя Вишиваного вам видаються особливо цікавими?

– Він був амбітним, пристрасним, екстравагантним. Його можна вважати людиною свого часу, і разом з тим він ніби випереджав його.

Опанував мову, елегантно поєднував вишиванки з військовою формою

Мене захоплювало і дивувало, як він, представник славетної династії, приїхав в Україну, жив серед гуцулів, опанував мову, так елегантно поєднував вишиванки з військовою формою, за що і отримав своє друге ім’я. Виходить, в крові мав неабияку дозу авантюризму!

– На формування такої вдачі ерцгерцога, певно, вплинули його родина, його походження…

– Безумовно! Він був наймолодшим із шести дітей Карла Стефана Габсбурга і Марії Терезії Австрійської-Тосканської.

Ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотаринзький (Василь Вишиваний) – найменший серед дітей – на руках у матері
Ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотаринзький (Василь Вишиваний) – найменший серед дітей – на руках у матері

Його батьки мали цікаву стратегію виховання дітей. Вони навмисне дистанціювалися від віденського двору і протоколу, оселилися в розкішному маєтку в невеликому містечку на території сучасної Хорватії.

Діти отримали чудову освіту. Для батька Василя було важливим, щоб, крім дисципліни, в домі панувала певна свобода. Він любив подорожувати зі своїми нащадками, часто інкогніто. Вважав, що діти мають бачити світ, розвиватися. Певно, таку любов до пригод і всього нового Василь Вишиваний взяв від батька.

Ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург (Василь Вишиваний), 1913 рік
Ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург (Василь Вишиваний), 1913 рік

– Як він вперше приїхав в Україну?

– У своїй автобіографії він пише, що приїхав у Карпати на потягу, також інкогніто. Новий край захопив його, він швидко вивчив українську, відкрив для себе людей. Згодом став полковником Українських січових стрільців.

Василь Вишиваний з полковником Казимиром Гужковським, одним з організаторів Української галицької армії (УГА), 28 січня 1918 року
Василь Вишиваний з полковником Казимиром Гужковським, одним з організаторів Української галицької армії (УГА), 28 січня 1918 року
Митрополит Андрей Шептицький (ліворуч) і Вільгельм Габсбурґ (Василь Вишиваний)
Митрополит Андрей Шептицький (ліворуч) і Вільгельм Габсбурґ (Василь Вишиваний)
Зліва направо: барон Казимир Гужковський, митрополит УГКЦ, граф Андрій Шептицький, ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург (Василь Вишиваний). Село Кадлубиськ поблизу Бродів, 1918 рік
Зліва направо: барон Казимир Гужковський, митрополит УГКЦ, граф Андрій Шептицький, ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург (Василь Вишиваний). Село Кадлубиськ поблизу Бродів, 1918 рік

Оця зміна ідентичності, з одного боку, була зумовлена політичними мотивами, очевидно, він мав намір стати на чолі держави, а з іншого – він був дуже сприйнятливий до іншої культури, був готовий впустити її в себе, це його щиро захоплювало.

Василь Вишиваний, 1920 рік
Василь Вишиваний, 1920 рік

– Повернімося до фільму. Ви анонсуєте стрічку як «історико-біографічну шпигунську драму». Шпигунство також було присутнє в житті Василя Вишиваного?

– Ми мало що знаємо про 20-30-ті роки в житті Василя Вишиваного. Це був період еміграції. З невеликого масиву даних відомо, що він жив в Іспанії, потім опинився у Франції.

Робоча картка Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного)
Робоча картка Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного)
Підтримував зв’язки з ОУН. Він вважав, що СРСР – це ворог, загроза для Європи

Вільгельм продовжував працювати на українську справу, підтримував зв’язки з ОУН, з розвідками різних країн. Він вважав, що СРСР – це ворог, загроза для Європи, він шукав, як можна протидіяти цій силі. Його контакти зі спецслужбами були дуже широкими, можливо, вони й спричинили його арешт, подальше перевезення його до Радянського Союзу і, зрештою, трагічну загибель у Лук’янівській тюрмі.

Василь Вишиваний. Фотографії зроблені в Лук’янівській в’язниці 1947-го або 1948 року, незадовго до смерті
Василь Вишиваний. Фотографії зроблені в Лук’янівській в’язниці 1947-го або 1948 року, незадовго до смерті

– На якому етапі перебуває зараз ваша робота над фільмом?

– Нині готовий презентаційний пакет матеріалів кінопроєкту, пишеться сценарій. Для продовження роботи ми плануємо залучати міжнародних партнерів. Я дуже рада, що ідею зняти художній фільм про Василя Вишиваного підтримав Український культурний фонд.

Це постать справді світового масштабу, вона не втратила актуальності у наш час. Висвітлюючи сторінки біографії Василя Вишиваного на світовому рівні, тим самим ми розповідаємо і про Україну.

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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