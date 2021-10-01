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Опера «Вишиваний. Король України» на лібрето Жадана – найдорожча постановка в Україні

Австрійський ерцгерцог Вільгельм фон Габсбурґ, полковник легіону Українських січових стрільців та армії УНР, діяч ЗУНР Василь Вишиваний

Народитися нащадком європейської монаршої династії. Підлітком зачаруватися українським. Вивчити мову і писати нею вірші. Свідомо обрати українську ідентичність. Боротися за незалежність України і загинути у в'язниці НКВС у Києві. Такою є доля ерцгерцога Вільгельма Франца Йозефа Карла фон Габсбурґа–Лотаринзького, який взяв собі ім'я Василь Вишиваний. Про нього, про Україну, «якою б вона могла тоді стати, і не стала», – розповідає ... опера, лібрето до якої написав Сергій Жадан, а музику Алла Загайкевич. Прем'єра найдорожчої опери в історії незалежної України – 2 жовтня у харківській «Схід Opera».

«Головний герой пригадує своє життя. Думає, що йому вдалося, а що не вдалося». А через нього проглядає Європа у вирі Першої світової війни, і Україна, «якою б вона могла стати, і не стала», роздерта навалою більшовиків. Так розповідає про свій задум автор лібрето опери «Вишиваний. Король України» – топовий український письменник, поет і музикант Сергій Жадан.

«Мрії – дивний матеріал для історії. Але вони стають сенсом життя. Таким сенсом життя для нашого героя, Вільгельма фон Габсбурґа, стала по-дитячому щемлива, дивна та болісна любов до України, як казкового світу вічного щастя. Така любов притаманна поетам. Напевно, тому лібрето опери написав Сергій Жадан. Воно поетичне у своїй суті – розповідаючи «історію» легендарної особистості, поет створює уявний історичний простір, що безжально резонує із сучасністю. Наш герой сприймає історичну та політичну трагедію країни, куди він потрапив замолоду й звідки було його перше кохання, як особисту. Вона змінює все його життя, і врешті – закличе до останньої, найвідвертішої розмови», – так презентує лібрето видавництво Meridian Czernowitz, де воно цього року вийшло книгою.

Таке в Україні вперше: факти про оперу

  • Прем’єра історичної опери «Вишиваний. Король України» – 2 жовтня у театрі «Схід Opera» у Харкові.
  • Це спільний мистецький проєкт України та Австрії.
  • Кошторис опери склав 17 мільйонів гривень, кажуть організатори, це найдорожча постановка за усі 30 років Незалежності України.
  • Лібрето, літературну основу опери, написав письменник, поет і музикант Сергій Жадан.
  • Композитор – Алла Загайкевич.
  • Режисер постановки Ростислав Держипільський
  • У постановці беруть участь 200 артистів.
  • Партію Василя Вишиваного співає Володимир Козлов.
  • На сцені встановили триярусну конструкцію, вагою у п'ять тонн.
  • Василь Вишиваний у постановці виходить на сцену у шести різних сценічних костюмах.

Сергій Жадан про Василя Вишиваного і оперу:

  • «Це метафора української історії, якою вона могла бути і не стала».
  • «Це можливість неможливого – великою мірою спрямований як у минуле, так і у майбутнє».
  • «З одного боку, це історична опера. У нас є і Шептицький, і Болбочан, і Скоропадський. Хотілося, щоб Скоропадський співав...».
  • «Я не хотів показати шаблонного героя. Я хотів показати його живою, різнобічною, суперечливою і дуже яскравою особистістю».
  • «Ми дуже хотіли показати Україну частиною Європи. Якою вона, як і тоді, була і водночас все ще хоче стати».
  • «Це і про той час, і про нас теперішніх».

Хто ж він такий Габсбурґ – Василь Вишиваний?

  • Габсбурґиодна з монарших династій Європи, зокрема до завершення Першої світової війни (1914–1918) правила Австро-Угорщиною.
  • Ерцгерцог Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбурґ-Лотаринзький – наймолодший син Стефана Габсбурга, представника польської лінії роду. Вони вважали себе нащадками Рюриковичів і Гедиміновичів.
  • Народився Вільгельм Габсбурґ 10 лютого 1895 року у Хорватії.
Ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбурґ-Лотаринзький (Василь Вишиваний) – найменший серед дітей, на руках у матері
Ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбурґ-Лотаринзький (Василь Вишиваний) – найменший серед дітей, на руках у матері
  • Ще у юному віці ... зачарувався Україною. У 14 років він слухав оповідки про «розбишак» та «опришків» – українців і потайки через Ворохту вирушив у гори і деякий час мешкав в оселі заможного гуцула Доника-Шекерика, батька діяча Української радикальної партії Петра Шекерика. Господар не знав, кому він дав прихисток. Поживши поміж українців, Вільгельм Габсбург, як він сам написав про це: «змінився, і до Живця вернувся іншим, не таким, яким я виїхав».
Ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург, 1913 рік
Ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург, 1913 рік
  • У 1915 році Вільгельм Габсбурґ закінчив військову академію і став лейтенантом Австро-угорської армії. Він потрапив до 13-го уланського полку, більшість вояків якого були українцями зі Золочівщини. Це лише зміцнило любов герцога до України і українського.
  • Потомок європейської монаршої династії свідомо вибрав собі українську ідентичність, вивчив мову, писав нею вірші, і прагнув, щоб Україна здобула незалежність.
  • Вільгельму дуже подобалися вишиті сорочки. Він їх весь час носив і товариші за козацькою традицією дали йому псевдо Вишиваний.

  • Як політичний діяч, полковник легіону Українських січових стрільців та армії УНР, діяч ЗУНР боровся за незалежність України.
Зліва направо: барон Казимир Гужковський, митрополит УГКЦ, граф Андрей Шептицький, ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург. Село Кадлубиськ поблизу Бродів, зима 1917–1918 років
Зліва направо: барон Казимир Гужковський, митрополит УГКЦ, граф Андрей Шептицький, ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург. Село Кадлубиськ поблизу Бродів, зима 1917–1918 років
  • СРСР, як переможець у Другій світовій війні, домігся, щоб у 1947 році Вільгельма Габсбурґа арештували як «агента французької розвідки, учасника оунівського підпілля».
  • Спочатку його інтернували у радянський табір у Вінер Нойштадт, а потім доправили в СРСР.
  • У грудні 1947 року Василя Вишиваного-Габсбурґа привезли в Київ і помістили у Лук’янівську в’язницю. Його катували. Слідчому Вільгельм Габсбурґ відповідав лише українською мовою.
Василь Вишиваний. Фотографії зроблені в Лук’янівській в’язниці 1947-го або 1948 року, незадовго до смерті
Василь Вишиваний. Фотографії зроблені в Лук’янівській в’язниці 1947-го або 1948 року, незадовго до смерті
  • Помер Вільгельм Габсбурґ-Вишиваний у в’язничній лікарні Лук'янівської в’язниці Києва 18 серпня 1948 року. Йому було лише 53...
  • Похований на Лук’янівському цвинтарі.
Вільгельм Габсбурґ-Вишиваний. Малюнок художника Юрія Журавля
Вільгельм Габсбурґ-Вишиваний. Малюнок художника Юрія Журавля

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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