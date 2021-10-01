Опера «Вишиваний. Король України» на лібрето Жадана – найдорожча постановка в Україні

Народитися нащадком європейської монаршої династії. Підлітком зачаруватися українським. Вивчити мову і писати нею вірші. Свідомо обрати українську ідентичність. Боротися за незалежність України і загинути у в'язниці НКВС у Києві. Такою є доля ерцгерцога Вільгельма Франца Йозефа Карла фон Габсбурґа–Лотаринзького, який взяв собі ім'я Василь Вишиваний. Про нього, про Україну, «якою б вона могла тоді стати, і не стала», – розповідає ... опера, лібрето до якої написав Сергій Жадан, а музику Алла Загайкевич. Прем'єра найдорожчої опери в історії незалежної України – 2 жовтня у харківській «Схід Opera».

«Головний герой пригадує своє життя. Думає, що йому вдалося, а що не вдалося». А через нього проглядає Європа у вирі Першої світової війни, і Україна, «якою б вона могла стати, і не стала», роздерта навалою більшовиків. Так розповідає про свій задум автор лібрето опери «Вишиваний. Король України» – топовий український письменник, поет і музикант Сергій Жадан.

«Мрії – дивний матеріал для історії. Але вони стають сенсом життя. Таким сенсом життя для нашого героя, Вільгельма фон Габсбурґа, стала по-дитячому щемлива, дивна та болісна любов до України, як казкового світу вічного щастя. Така любов притаманна поетам. Напевно, тому лібрето опери написав Сергій Жадан. Воно поетичне у своїй суті – розповідаючи «історію» легендарної особистості, поет створює уявний історичний простір, що безжально резонує із сучасністю. Наш герой сприймає історичну та політичну трагедію країни, куди він потрапив замолоду й звідки було його перше кохання, як особисту. Вона змінює все його життя, і врешті – закличе до останньої, найвідвертішої розмови», – так презентує лібрето видавництво Meridian Czernowitz, де воно цього року вийшло книгою.

Таке в Україні вперше: факти про оперу

Прем’єра історичної опери «Вишиваний. Король України» – 2 жовтня у театрі «Схід Opera» у Харкові.

Це спільний мистецький проєкт України та Австрії.

Кошторис опери склав 17 мільйонів гривень, кажуть організатори, це найдорожча постановка за усі 30 років Незалежності України.

Лібрето, літературну основу опери, написав письменник, поет і музикант Сергій Жадан.

Композитор – Алла Загайкевич .

. Режисер постановки Ростислав Держипільський

У постановці беруть участь 200 артистів.

Партію Василя Вишиваного співає Володимир Козлов.

На сцені встановили триярусну конструкцію, вагою у п'ять тонн.

Василь Вишиваний у постановці виходить на сцену у шести різних сценічних костюмах.

Сергій Жадан про Василя Вишиваного і оперу:

«Це метафора української історії, якою вона могла бути і не стала».

«Це можливість неможливого – великою мірою спрямований як у минуле, так і у майбутнє».

«З одного боку, це історична опера. У нас є і Шептицький, і Болбочан, і Скоропадський. Хотілося, щоб Скоропадський співав...».

«Я не хотів показати шаблонного героя. Я хотів показати його живою, різнобічною, суперечливою і дуже яскравою особистістю».

«Ми дуже хотіли показати Україну частиною Європи. Якою вона, як і тоді, була і водночас все ще хоче стати».

«Це і про той час, і про нас теперішніх».

Хто ж він такий Габсбурґ – Василь Вишиваний?

Габсбурґи – одна з монарших династій Європи, зокрема до завершення Першої світової війни (1914–1918) правила Австро-Угорщиною .

– одна з монарших династій Європи, зокрема до завершення Першої світової війни (1914–1918) правила . Ерцгерцог Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбурґ-Лотаринзьки й – наймолодший син Стефана Габсбурга , представника польської лінії роду. Вони вважали себе нащадками Рюриковичів і Гедиміновичів .

й – наймолодший син , представника польської лінії роду. Вони вважали себе нащадками . Народився Вільгельм Габсбурґ 10 лютого 1895 року у Хорватії.

Ще у юному віці ... зачарувався Україною. У 14 років він слухав оповідки про «розбишак» та «опришків» – українців і потайки через Ворохту вирушив у гори і деякий час мешкав в оселі заможного гуцула Доника-Шекерика, батька діяча Української радикальної партії Петра Шекерика. Господар не знав, кому він дав прихисток. Поживши поміж українців, Вільгельм Габсбург, як він сам написав про це: «змінився, і до Живця вернувся іншим, не таким, яким я виїхав».​

У 1915 році Вільгельм Габсбурґ закінчив військову академію і став лейтенантом Австро-угорської армії. Він потрапив до 13-го уланського полку, більшість вояків якого були українцями зі Золочівщини. Це лише зміцнило любов герцога до України і українського.

Потомок європейської монаршої династії свідомо вибрав собі українську ідентичність, вивчив мову, писав нею вірші, і прагнув, щоб Україна здобула незалежність.

Вільгельму дуже подобалися вишиті сорочки. Він їх весь час носив і товариші за козацькою традицією дали йому псевдо Вишиваний.

Як політичний діяч, полковник легіону Українських січових стрільців та армії УНР, діяч ЗУНР боровся за незалежність України.

СРСР, як переможець у Другій світовій війні, домігся, щоб у 1947 році Вільгельма Габсбурґа арештували як «агента французької розвідки, учасника оунівського підпілля».

Спочатку його інтернували у радянський табір у Вінер Нойштадт, а потім доправили в СРСР.

У грудні 1947 року Василя Вишиваного-Габсбурґа привезли в Київ і помістили у Лук’янівську в’язницю. Його катували. Слідчому Вільгельм Габсбурґ відповідав лише українською мовою.

Помер Вільгельм Габсбурґ-Вишиваний у в’язничній лікарні Лук'янівської в’язниці Києва 18 серпня 1948 року. Йому було лише 53...

Похований на Лук’янівському цвинтарі.