У Києві відкрили пам’ятник діячу доби Української революції Василю Вишиваному

У Києві відкрили пам’ятник громадсько-військовому діячу доби Української революції, австрійському архикнязю з українським корінням Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу), повідомила Національна гвардія України.

Пам’ятник Василю Вишиваному невипадково встановлений саме неподалік від метро «Лук’янівська», адже саме тут він провів останні дні свого життя, у 1948 році в Лук’янівській в’язниці, куди його з Відня викрали і перевезли співробітники НКВД. У цій же в’язниці він був закатований, а тіло таємно поховане біля огорожі Лук’янівського цвинтаря.

За час командування сотнею у складі 13-го полку уланів Висиль Вишиваний зробив її повністю українською, виключивши з неї військових інших національностей. Саме тоді йому подарував вишиту сорочку один з його солдатів-українців, розповідають у Національній гвардії.

Скульптур Михайло Горловий, який працював над створенням пам’ятника, зазначає, що сорочка, в яку одягнений Василь Вишиваний, зроблена із найвідоміших фотографій Габсбурга-Вишиваного, що вміщена в його збірці україномовних поезій «Минають дні».