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04 жовтня 2020, Київ 13:55
Новини | Суспільство

У Києві відкрили пам’ятник українському воєначальнику Петру Болбочану

Пам'ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану, Київ, жовтень 2020 року

У Києві 4 жовтня відкрили перший в Україні пам’ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану (1883–1919). Погруддя встановили у сквері імені Болбочана на вулиці Січових Стрільців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Скульптуру виготовили за три місяці у рамках проєкту «Українська історія в камені», автори пам’ятника – Михайло Горловий і Олександр Фурман. За словами керівниці проєкту Оксани Понамарьової, пам’ятник створили на пожертви українців, зокрема зі Швейцарії, Польщі, США та Росії. Кошти зібрали за один місяць.

22 квітня 1918 року війська УНР під командуванням Петра Болбочана прорвали більшовицькі укріплення на Чонгарі і після цього звільнили півострів. За словами кримського вченого, кандидата історичних наук, лауреата Міжнародного конкурсу імені Єжи Гедройця Сергія Громенка, похід УНР став однією з найефектніших військових перемог Української революції, але не стала однією з найефективніших.

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