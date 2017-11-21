Київрада перейменувала сквер Косіора на Лук’янівці на сквер імені Болбочана

Київська міська рада перейменувала сквер імені Косіора на вулиці Січових Стрільців на сквер імені Петра Болбочана.

Як повідомляє прес-служба Київради, рішення про перейменування скверу підтримали 85 депутатів.

У міськраді зазначають, що громадське обговорення цього перейменування проходило з 1 березня до 1 травня 2017 року, до голосування долучилися 375 громадян, з них зміну назви підтримали 78%.

Петро Болбочан – видатний український воєначальник, який увійшов у історію як один з найкращих полководців УНР, був командиром республіканського полку, у 1918 році Болбочан сформував республіканський курінь.

Раніше у сквері поблизу станції метро «Лук’янівська» стояв пам’ятник радянському компартійному і державному діячеві Станіславу Косіорові, якого суд визнав одним із організаторів Голодомору 1932–1933 років. У 2008 році цей демонтували пам’ятник.

Активісти пропонували назвати цей київський сквер на честь людей, які в часи Голодомору рятували співвітчизників від голоду.