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Шарм і магнетизм інтелектуала. Як Майк Йогансен пройшов через допити НКВС?

Майк Йогансен, український поет, письменник, перекладач. Розстріляний НКВС СРСР у 1937 році

Літературознавці називають його творцем українського авангарду. Його сучасники бачили у ньому блискучого інтелектуала, а ще жартівника і вигадника. Він був поетом, філософом і мандрівником. Європейцем із німецькою і норвезькою кров'ю, який вважав себе українцем. Майк (Михайло) Йогансен встиг залишити по собі яскравий слід і неперевершені літературні твори, поки життя його не обірвала куля. У вільному доступі на сайті електронного архіву Українського
визвольного руху тепер є розсекречені і оцифровані матеріали справи НКВС проти поета, якого сталінські каральні органи звинуватили у «підриві соціалістичного ладу».

Він був людиною-магнітом. Талант його іскрив і сяяв. Поет, романіст, лінгвіст, перекладач, він ще був затятим мисливцем, грав у футбол та більярд, жартував і вигадував містифікації.

Це все є у його творах: від навчального тексту «Як будується оповідання» до авангардистського роману «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію».

Його шарм, його ерудиція, його легка іронія, його здатність оповідати невигадані й вигадані історії, його легкість і простота зачаровували людей. «З Майком можна було говорити день і ніч», – писав письменник і журналіст Юрій Смолич. А той, хто із ним познайомився, хотів його бачити і слухати ще і ще.

Майк Йогансен (20-і роки XX століття)
Майк Йогансен (20-і роки XX століття)

Перейшов на українську

  • Михайло Гервасійович Йогансен (який пізніше візьме собі творчий псевдонім Майк Йогансен) народився 5 листопада 1895 року в Харкові. Батько був німцем, а мати походила з козацького роду зі Старобільщини. Батьки Йогансена були освіченими людьми. Гервасій Йогансен закінчив Московський університет, і хоч був за фахом істориком, але у Харкові викладав у школі німецьку мову. Мати – Ганна Федорівна Крамаревська, закінчила Першу жіночу Маріїнську гімназію у Харкові.
  • Сам Михайло Йогансен свої непересічні здібності почав проявляти дуже рано. Із дев'яти років писав вірші німецькою і російською мовами, влаштовував літературні та філософські диспути серед однолітків. Навчався Михайло у Третій харківській гімназії, де викладав його батько. «Бувши в гімназії, не пив, не курив і не знав жінок», так опише Йогансен у властивій йому манері цей час.
  • Вже у 14-ть Йогансен почав підробляти як репетитор. У нього брав уроки майбутній відомий літературознавець Ієремія Айзеншток.
  • Вищу освіту Йогансен пішов здобувати на історико-філологічному факультеті Харківського університету.
  • Майк Йогансен вказав в анкеті, що розмовляє німецькою, українською і польською, перекладає із них. Читає всіма слов’янськими мовами, а також німецькою, французькою та англійською. Плюс – давньогрецька і латина.
  • «Почав писати вкраїнською мовою під впливом учителів школи ім. Грінченка в Харкові», написав Йогансен. У цій гімназії викладали Олекса Синявський, Микола Сулима, Олександр Попов, Христя Алчевська.
  • Перші вірші Йогансену не подобалися, і він їх спалив. Далі він писав українською і почав друкуватися із 1920 року.
  • У 1923-му утворюється творча спілка «Гарт». Майк був серед її засновників і входив до основного складу організації. Після розколу в «Гарті» став на бік Миколи Хвильового. Так у січні 1926 року у Харкові виникла ВАПЛІТЕ – Вільна академія пролетарської літератури. Саме її чи не першою серед творчих спілок так люто розгромили сталінські каральні органи.
Члени літературного об'єднання ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури) в 1926 році. (Сидять, зліва направо): Павло Тичина, Микола Хвильовий, Микола Куліш, Олекса Слісаренко, Майк Йогансен, Гордій Коцюба, Петро Панч, Аркадій Любченко. (Стоять, зліва направо): Михайло Майський, Григорій Епік, О. Коваленко, Іван Сенченко, Павло Іванов, Юрій Смолич, Олесь Досвітній, Іван Дніпровський
Члени літературного об'єднання ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури) в 1926 році. (Сидять, зліва направо): Павло Тичина, Микола Хвильовий, Микола Куліш, Олекса Слісаренко, Майк Йогансен, Гордій Коцюба, Петро Панч, Аркадій Любченко. (Стоять, зліва направо): Михайло Майський, Григорій Епік, О. Коваленко, Іван Сенченко, Павло Іванов, Юрій Смолич, Олесь Досвітній, Іван Дніпровський
  • Йогансен титрував німе кіно і брав участь у написанні сценарію фільму «Звенигора» Олександра Довженка. Кіносценарій Йогансен писав разом із Юрком Тютюнником, але Довженко дуже змінив написане, і Йогансен зняв своє авторство.
  • Для театру Леся Курбаса «Березіль», у співавторстві з Миколою Хвильовим і Остапом Вишнею, Йогансен написав оперету «Мікадо» та ревю «Алло на хвилі 477».
Фото із вистави театру «Березіль» Леся Курбаса
Фото із вистави театру «Березіль» Леся Курбаса
  • Створив «Техно-мистецьку групу А»(1928-1931) і разом з колегами випускав «УЖ» (Універсальний журнал), гаслом якого було: «Немає в світі такої речі, про яку не можна цікаво розповісти».
  • Майк Йогансен загнав Володимира Маяковського під стіл, розгромивши його у більярд. Як розповідає, відома дослідниця Віра Агеєва, коли Маяковський приїхав до Харкова, то трохи з погордою дивився на місцевих «провінціалів». Упевнений в собі, він ​необачно погодився пролізти під більярдним столом у разі програшу. Йогансен переграв Маяковського у більярд і подарував усім велику насолоду спостерігати, як двометровий «пролетарський поет» пролазив під столом.
  • Йогансен і його блискуче творче оточення не могли не помічати, як швидко зникає ілюзія свободи і наступає тоталітарний морок. Щоб розвіятися від похмурих думок, Йогансен часто їздив на полювання у ... Швейцарію, таку назву мало село під Харковом.
Майк Йогансен український поет, розстріляний НКВС у 1937 році
Майк Йогансен український поет, розстріляний НКВС у 1937 році

Арешт, допити, розстріл

  • 18 серпня 1937 року НКВС прийшло у будинок «Слово», де жили усі літератори, й арештувало Майка Йогансена. Він мешкав у квартирі №12.
Будинок «Слово» у Харкові: тепер на ньому меморіальна дошка із іменами українських митців, які тут жили і були страчені сталінським режимом. Є на дошці і ім'я Майка Йогансена
Будинок «Слово» у Харкові: тепер на ньому меморіальна дошка із іменами українських митців, які тут жили і були страчені сталінським режимом. Є на дошці і ім'я Майка Йогансена
  • На той час уже більшість із соратників Йогансена були арештовані, а Хвильовий ще у 1933 році наклав на себе руки після побаченого на Полтавщині під час Голодомору.
  • До Йогансена застосовували усі характерні для радянських каральних органів ЧК-ГПУ-НКВС методи вибивання зізнань. Однак усі «спільники по антирадянській діяльності», про яких «свідчив» Йогансен, уже відбували покарання. У справі зазначається, що «Йогансена завербував Епік». А Григорій Епік із 1934 року вже відбував покарання на Соловках.
  • 24 жовтня 1937 року Йогансену оголосили обвинувальний висновок.
  • 26 жовтня 1937 «високий радянський суд» засудив Майка Йогансена до вищої кари – розстрілу.
  • Вирок був виконаний 27 жовтня 1937 року в Києві. Дослідники сходяться на думці, що тіло Йогансена, як інших страчених сталінським режимом невинних людей, було таємно поховане у Биківнянському лісі.
Під час вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Биківня, 19 травня 2019 року
Під час вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Биківня, 19 травня 2019 року
  • У 1957 році Союз радянських письменників України подав запит на перегляд справи Майка Йогансена.
  • У 1958-му Військова колегія Верховного суду СССР скасувала вирок і оголосила про закриття справи через відсутність складу злочину.

Оцифровані розсекречені документи

Нещодавно в мережі інтернет були викладені документи із розсекреченої справи Майка Йогансена.

Колекцію із понад чотирьох десятків документів опублікував Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР)спільно з Архівом Служби безпеки України на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Серед документів:

  • ордер на проведення обшуку та арешт Майка Йогансена, виданий 2 серпня 1837 року «співробітнику Харківського обласного управління НКВС тов. Кравченко»;
  • анкета арештованого письменника, у якій він у графі «спеціальність» пише «літератор»;
  • протоколи обшуків та квитанція з переліком речей арештованого, а саме: мисливська рушниця, чохол до неї і набої;
  • протоколи допитів письменника, свідків та протоколи очної ставки;
  • протокол закритого судового засідання Військової колегії Верховного суду СССР;
  • обвинувальний висновок: Йогансена звинуватили у «підготовці терористичних актів проти керівників радянської держави та уряду»;
  • вирок Військової колегії Верховного суду СРСР;
  • довідка про виконання вироку (розстрілу) Йогансена: вирок виконали співробітники 1-го спецвідділу НКВС СРСР;
  • лист Юрія Смолича та Олеся Гончара прокуророві УРСР з проханням розглянути питання щодо реабілітації Майка Йогансена. Смолич написав, що знав Йогансена із 1923 року і жодного разу від нього нічого «антирадянського» не чув;
  • протокол допиту свідків, зокрема Юрія Смолича про Йогансена;
  • визначення про скасування вироку і закриття справи Майка Йогансена у зв’язку відсутністю складу злочину.

Йогансен передчував свою долю і написав про це

Я знаю: загину високий,
В повітрі чистім і синім.
Мене над містом повісять:
Зорі досвітній в око,
В холодне око дивитись.

«...оселившись у царстві тіней, буду вести розумну бесіду з Гесіодом, Гейне і Сервантесом. Але я буду з ними говорити українською мовою, бо вірю, що наша квітчаста Батьківщина є діамант у гроні вільних народів світу. І ще я скажу там, у царстві тіней, що я, Майк Йогансен, був при житті і залишусь по смерті одним із кращих поетів української оновленої землі».

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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